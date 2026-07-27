El Real Madrid empieza a ver con buenos ojos el fichaje de Rodri
Mientras el mercado de fichajes estival entra en su recta final, la directiva del Real Madrid vuelve a replantearse sus prioridades. Las recientes actuaciones de los mejores futbolistas europeos animan al club blanco a reabrir carpetas de fichajes que antes se daban por cerradas. A medida que se acerca la nueva temporada, se toman medidas para reforzar aún así la plantilla. Así lo informa Goal.com informa .
Según la información difundida por ESPN, el Real Madrid ha incrementado notablemente su optimismo respecto a la incorporación del centrocampista del Manchester City, Rodri. Anteriormente, la directiva madridista había descartado este fichaje debido a la condición física del jugador y sus recientes lesiones. Sin embargo, las actuaciones del futbolista motivaron un cambio en dicha decisión.
La participación de Rodri y el nuevo rumboLas magníficas actuaciones de Rodri como capitán en la exitosa andadura de la selección española disiparon todas las dudas. Dicha participación llevó al presidente del club Florentino Pérez y a otros altos cargos a reexaminar el asunto y activar los movimientos para el traspaso.
El propio jugador desea fichar por el Real Madrid, a pesar de los insistentes intentos del Paris Saint-Germain. Sin embargo, el principal obstáculo para el traspaso del centrocampista español es la postura del Manchester City. El club inglés no tiene la intención de dejar salir fácilmente a su líder.
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