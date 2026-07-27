El Real Madrid empieza a ver con buenos ojos el fichaje de Rodri

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El Real Madrid empieza a ver con buenos ojos el fichaje de Rodri

Mientras el mercado de fichajes estival entra en su recta final, la directiva del Real Madrid vuelve a replantearse sus prioridades. Las recientes actuaciones de los mejores futbolistas europeos animan al club blanco a reabrir carpetas de fichajes que antes se daban por cerradas. A medida que se acerca la nueva temporada, se toman medidas para reforzar aún así la plantilla. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información difundida por ESPN, el Real Madrid ha incrementado notablemente su optimismo respecto a la incorporación del centrocampista del Manchester City, Rodri. Anteriormente, la directiva madridista había descartado este fichaje debido a la condición física del jugador y sus recientes lesiones. Sin embargo, las actuaciones del futbolista motivaron un cambio en dicha decisión.

La participación de Rodri y el nuevo rumbo

Las magníficas actuaciones de Rodri como capitán en la exitosa andadura de la selección española disiparon todas las dudas. Dicha participación llevó al presidente del club Florentino Pérez y a otros altos cargos a reexaminar el asunto y activar los movimientos para el traspaso.

El propio jugador desea fichar por el Real Madrid, a pesar de los insistentes intentos del Paris Saint-Germain. Sin embargo, el principal obstáculo para el traspaso del centrocampista español es la postura del Manchester City. El club inglés no tiene la intención de dejar salir fácilmente a su líder.

Las condiciones del Manchester City

Actualmente, el jugador ha entrado en su último año de contrato, lo que deja a la directiva del Manchester City ante una difícil elección. El club podría venderlo en verano o correr el riesgo de perderlo gratis al final de la temporada. Aun así, es seguro que los ingleses no darán luz verde al traspaso hasta encontrar un sustituto adecuado que pueda rendir al máximo en el centro del campo bajo las órdenes de Enzo Maresca.

Real MadridRodriManchester CityFichajeEspaña
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