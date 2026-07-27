¿Por qué se detuvieron las negociaciones entre Mohamed Salah y el Besiktas?

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¿Por qué se detuvieron las negociaciones entre Mohamed Salah y el Besiktas?

Las negociaciones en torno al fichaje del delantero Mohamed Salah, quien se esperaba que se uniera al gigante turco Besiktas como agente libre, se han topado con graves obstáculos. El traspaso del futbolista egipcio, cuyo contrato actual con el Liverpool ha finalizado, está al borde del colapso debido a una serie de desacuerdos financieros y legales. Así lo informa Goal.com informa .

Según los informes difundidos por Football Italia y otras fuentes destacadas, la directiva del club turco estaba dispuesta a pagarle al delantero estrella un salario anual de 12,5 millones de euros. Sin embargo, no se pudo llegar a un acuerdo sobre los detalles secundarios del contrato, en particular los derechos comerciales y la comisión de los agentes.

Restricciones financieras y demandas de los agentes

El director deportivo del Besiktas, Önder Özen, aclaró la situación y destacó que el ambiente positivo de los primeros días había cambiado a partir del 21 de julio. Según los funcionarios del club, las exigencias adicionales presentadas por los representantes del jugador llevaron las negociaciones a un callejón sin salida.

El principal conflicto está relacionado con la distribución de los ingresos por la venta de camisetas y el hecho de que la comisión del agente supera las normas establecidas por la ley. La directiva del Besiktas decidió suspender temporalmente las negociaciones para no poner en riesgo la estabilidad financiera del club y evitar irregularidades.

La estrella del club milanés se convierte en el objetivo principal

Tras el fracaso en el fichaje de Mohamed Salah, el club de Estambul no perdió el tiempo y centró su atención en los representantes de la Serie A. Basándose en la situación actual, la directiva del Besiktas comenzó a estudiar seriamente la opción del extremo portugués Rafael Leao, quien milita en el AC Milan.

En la actualidad, el equipo turco ha establecido contacto con el club milanés y ha iniciado conversaciones preliminares sobre el valor de transferencia y la disponibilidad del jugador. Si el fichaje de Salah no se concreta, se espera que Leao se convierta en el principal objetivo ofensivo del Besiktas.

Mohamed SalahBesiktasRafael LeaoFichajesSuperliga
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