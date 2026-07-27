La inteligencia artificial se convierte en el formato principal en la búsqueda de Google

Las respuestas generadas por inteligencia artificial en el motor de búsqueda de Google se están convirtiendo gradualmente en una prioridad en el espacio de información digital, independientemente de las preferencias de los usuarios. Según la empresa de análisis de mercado Similarweb, durante el último año, la función AI Overviews en las búsquedas de Google ha pasado de aparecer del 15 % al 43 % de los resultados, lo que cambia radicalmente los hábitos de consumo de información de los internautas. Así lo informa Techcrunch.com informa .

El cambio en los hábitos de búsqueda y el papel de la plataforma Google

Según los resultados del estudio, esta tecnología, lanzada inicialmente como una capa adicional sobre la búsqueda convencional, se ha convertido hoy en una parte integral del proceso de búsqueda. Los usuarios son dirigidos directamente a las respuestas proporcionadas por la inteligencia artificial y luego continúan su búsqueda a través del modo AI Mode de Google, que es más interactivo y conversacional. En particular, las métricas muestran que las visitas a AI Mode aumentaron de 126 millones en junio de 2025 a 279 millones en mayo de 2026.

Estos cambios representan un giro más amplio en la cultura de búsqueda de información de los usuarios en la red. Si bien en su momento Google simplemente proporcionaba una lista de enlaces azules y los usuarios hacían clic en ellos para ir a otros sitios, ahora la propia página de búsqueda de Google se está convirtiendo en el destino final. El sistema recopila y presenta la información necesaria de los sitios que él mismo ha indexado.

Esta situación garantiza que los usuarios pasen más tiempo en la propia plataforma de Google en lugar de navegar hacia sitios externos. Según los datos de Similarweb, la duración promedio de las consultas de búsqueda ha aumentado durante el período anterior. Esto significa que las personas están empezando a utilizar consultas más largas, naturales y en formato conversacional diseñadas para la inteligencia artificial en lugar de palabras clave cortas.

Los desafíos a los que se enfrentan los editores

Sin embargo, estos cambios radicales en el motor de búsqueda no han sido bien recibidos por los medios de comunicación y los editores de contenido. Debido a las citas de inteligencia artificial que no requieren visitas a los sitios, los editores se están quedando sin su tráfico de referencia (referral traffic). El año pasado, Similarweb ya había informado de que esta tendencia tendría consecuencias especialmente graves para las publicaciones de noticias.

En respuesta a esta situación, Cloudflare, una empresa de infraestructura tecnológica, ha proporcionado a los editores herramientas que les permiten proteger sus sitios. Ahora, los propietarios de sitios tienen la capacidad de bloquear los bots de rastreo (AI crawlers) de las empresas de inteligencia artificial si estas no pagan por el contenido.

Aun así, el último informe señala que el número de respuestas de inteligencia artificial citadas ha aumentado más de cinco veces en comparación con el año anterior. Por ejemplo, a fecha de mayo de 2026, solo el 6,8 % de las consultas de escritorio de ChatGPT en EE. UU. incluían citas de fuentes (teniendo en cuenta que las consultas en los sectores de turismo, comercio minorista y deportes se citan más que otras).

Rayos de esperanza para los editores

A pesar de todo, se vislumbran cambios positivos, aunque pequeños, para los creadores de contenido. En particular, tras la actualización introducida en el sistema de búsqueda de ChatGPT a principios de mayo, las tasas de redirección de los usuarios de escritorio a páginas web en EE. UU. mejoraron. Si en marzo de 2026 solo el 25 % de las visitas correspondían a páginas web, a finales de mayo esta cifra alcanzó casi el 60 %. Esto demuestra que los usuarios intentan aprovechar al máximo los enlaces azules dentro de los resultados de la inteligencia artificial.