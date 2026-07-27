Presentada una llave NFC de 9 dólares para ayudar a escapar de las redes sociales

Los intentos de limitar el tiempo frente a la pantalla del smartphone a menudo fracasan porque dependen de la propia fuerza de voluntad de la persona. Es muy fácil simplemente ignorar las aplicaciones y notificaciones habituales, lo que arrastra de nuevo a los usuarios al remolino del desplazamiento infinito. Según Ixbt.com, un nuevo dispositivo llamado Autonomous Key fue creado precisamente para resolver este problema. Así lo informa Techcrunch.com.

A diferencia de las restricciones de software habituales, este nuevo gadget ofrece un enfoque totalmente físico. Consiste en una llave NFC que funciona con una aplicación asociada especial y bloquea las aplicaciones que distraen. Ahora ya no basta con pulsar un botón en la pantalla para sortear el bloqueo; se requiere escanear el teléfono con la llave física para restablecer el acceso a las aplicaciones necesarias.

El obstáculo físico y sus ventajas

Cada sesión de apertura puede durar un máximo de 60 minutos, después de lo cual las aplicaciones se vuelven a bloquear automáticamente. Precisamente este requisito físico hace que la idea sea atractiva, ya que el usuario, sin depender de su autocontrol, puede dejar la llave NFC en otra habitación, oficina o gimnasio. Esto convierte el impulso inconsciente de abrir Instagram o TikTok en una decisión consciente que requiere un esfuerzo adicional.

El precio del dispositivo es de apenas 9 dólares, lo que lo hace significativamente más barato que competidores alternativos como Block (29 dólares), Unpluq (26.50 dólares) y Brick (59 dólares). Aunque Brick ofrece funciones avanzadas como el modo de suspensión y el bloqueo de compras dentro de la aplicación, Autonomous Key proporciona la funcionalidad básica a un precio muy asequible.

Capacidades técnicas y análisis de IA

Este dispositivo compacto de aproximadamente tres pulgadas de largo es compatible con smartphones que ejecutan Android 8.0 y versiones posteriores, así como con iPhone con iOS 15 y versiones más recientes. Asimismo, su aplicación proporciona datos analíticos con la ayuda de la inteligencia artificial para:

rastrear con qué frecuencia se abren las aplicaciones que distraen

registrar cuánto tiempo permanecen abiertas determinar en qué momentos el usuario toma más el teléfono

Curiosamente, la inteligencia artificial resume los hábitos de una manera humorística y sarcástica. Por ejemplo, si el usuario vuelve a abrir las aplicaciones tan pronto como se bloquean, el sistema puede indicar que la llave no se colocó lo suficientemente lejos y recomendar ocultarla en un lugar más incómodo. Además, a diferencia de muchos otros bloqueadores de aplicaciones, no se requiere ninguna suscripción o nivel prémium para desbloquear funciones adicionales.

Una sola llave se puede vincular con varios teléfonos, lo que la convierte en una opción práctica para personas con múltiples dispositivos o familias. Sin embargo, durante las pruebas se descubrió que el escaneo NFC a veces requiere varios intentos. Por lo tanto, no se recomienda utilizarla para bloquear aplicaciones importantes como mensajes o correo electrónico que se necesitan con frecuencia durante el día.