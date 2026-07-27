Presentada una llave NFC de 9 dólares para ayudar a escapar de las redes sociales

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Presentada una llave NFC de 9 dólares para ayudar a escapar de las redes sociales

Los intentos de limitar el tiempo frente a la pantalla del smartphone a menudo fracasan porque dependen de la propia fuerza de voluntad de la persona. Es muy fácil simplemente ignorar las aplicaciones y notificaciones habituales, lo que arrastra de nuevo a los usuarios al remolino del desplazamiento infinito. Según Ixbt.com, un nuevo dispositivo llamado Autonomous Key fue creado precisamente para resolver este problema. Así lo informa Techcrunch.com.

A diferencia de las restricciones de software habituales, este nuevo gadget ofrece un enfoque totalmente físico. Consiste en una llave NFC que funciona con una aplicación asociada especial y bloquea las aplicaciones que distraen. Ahora ya no basta con pulsar un botón en la pantalla para sortear el bloqueo; se requiere escanear el teléfono con la llave física para restablecer el acceso a las aplicaciones necesarias.

El obstáculo físico y sus ventajas

Cada sesión de apertura puede durar un máximo de 60 minutos, después de lo cual las aplicaciones se vuelven a bloquear automáticamente. Precisamente este requisito físico hace que la idea sea atractiva, ya que el usuario, sin depender de su autocontrol, puede dejar la llave NFC en otra habitación, oficina o gimnasio. Esto convierte el impulso inconsciente de abrir Instagram o TikTok en una decisión consciente que requiere un esfuerzo adicional.

El precio del dispositivo es de apenas 9 dólares, lo que lo hace significativamente más barato que competidores alternativos como Block (29 dólares), Unpluq (26.50 dólares) y Brick (59 dólares). Aunque Brick ofrece funciones avanzadas como el modo de suspensión y el bloqueo de compras dentro de la aplicación, Autonomous Key proporciona la funcionalidad básica a un precio muy asequible.

Capacidades técnicas y análisis de IA

Este dispositivo compacto de aproximadamente tres pulgadas de largo es compatible con smartphones que ejecutan Android 8.0 y versiones posteriores, así como con iPhone con iOS 15 y versiones más recientes. Asimismo, su aplicación proporciona datos analíticos con la ayuda de la inteligencia artificial para:

  • rastrear con qué frecuencia se abren las aplicaciones que distraen
    • registrar cuánto tiempo permanecen abiertas

  • determinar en qué momentos el usuario toma más el teléfono
Curiosamente, la inteligencia artificial resume los hábitos de una manera humorística y sarcástica. Por ejemplo, si el usuario vuelve a abrir las aplicaciones tan pronto como se bloquean, el sistema puede indicar que la llave no se colocó lo suficientemente lejos y recomendar ocultarla en un lugar más incómodo. Además, a diferencia de muchos otros bloqueadores de aplicaciones, no se requiere ninguna suscripción o nivel prémium para desbloquear funciones adicionales.

Una sola llave se puede vincular con varios teléfonos, lo que la convierte en una opción práctica para personas con múltiples dispositivos o familias. Sin embargo, durante las pruebas se descubrió que el escaneo NFC a veces requiere varios intentos. Por lo tanto, no se recomienda utilizarla para bloquear aplicaciones importantes como mensajes o correo electrónico que se necesitan con frecuencia durante el día.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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