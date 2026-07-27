El Arsenal en la lucha por Vinícius: noticias del mercado de fichajes

El club londinense del Arsenal está considerando la posibilidad de llevar a cabo uno de los traspasos más sonados de la historia del fútbol. Según la información difundida por The Athletic, los "Gunners" están estudiando la opción de fichar a la estrella del Real Madrid, Vinícius Junior. Este interés se vuelve aún más serio en el contexto de la sincronización y la actividad del club blanco en el mercado de fichajes. Así lo informa Goal.com .

Actualmente, el Real Madrid ha intensificado sus esfuerzos para fichar al talentoso extremo del RB Leipzig, Yan Diomandé. Según los informes de prensa, la cantidad total, ya sea en calidad de cedido o traspasado, podría superar los 120 millones de euros. Esto ha generado especulaciones sobre posibles cambios en la plantilla del club madridista.

Cuestión contractual y pausa en las negociaciones

El actual acuerdo de Vinícius Junior con el club blanco está llegando a su fin y el jugador todavía no ha firmado un nuevo contrato. Precisamente este factor está despertando el interés de los principales equipos de Europa, incluidos los representantes de la Premier League inglesa. El delantero no logra ponerse de acuerdo con el club sobre la renovación de su contrato desde hace 18 meses.

Se ha sabido que, aunque el internacional brasileño ya percibe un salario de 400 000 libras esterlinas a la semana, exige elevar esta cifra a 470 000 libras semanales. Han sido precisamente las demandas financieras y la prolongación de las negociaciones las que han provocado malentendidos entre las partes. Si ambas partes no alcanzan un acuerdo, el club madridista podría plantearse vender al jugador el próximo año para no perderlo gratis.

Una oportunidad propicia para el Arsenal

El club del Arsenal tiene como objetivo aprovechar precisamente esta situación del mercado. Por ahora, se indica que el interés del conjunto inglés se encuentra en una fase preliminar. Aunque los medios españoles han informado de que se ha fijado un precio de alrededor de 160 millones de euros por el jugador, el club londinense espera un acuerdo más favorable.

El traspaso de Yan Diomandé podría ser un indicio de cambios en las bandas del Real Madrid. Aunque equipos como el Paris Saint-Germain y el Liverpool también mostraron actividad en la fase inicial, actualmente el Real Madrid lidera esta pugna. Se espera que hasta el cierre del mercado de fichajes de verano esta situación siga siendo uno de los temas principales del mundo futbolístico.