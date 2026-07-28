La aplicación Granola ya está disponible para Apple Watch

La popular aplicación de notas impulsada por AI Granola ha lanzado una nueva aplicación para Apple Watch que permite a los usuarios grabar reuniones y tomar notas sin necesidad de usar papel ni un smartphone. Según TechCrunch, este nuevo paso tiene como objetivo simplificar el flujo de trabajo diario de los usuarios, reduciendo significativamente la necesidad de usar smartphones, informa Techcrunch.com informa .

Según las características de la nueva aplicación, los usuarios pueden instalar Granola en una de las esferas del reloj y comenzar el proceso de transcripción en cualquier momento. Asimismo, la aplicación muestra recordatorios sobre las próximas reuniones y funciona en total sincronización con la aplicación principal de iOS lanzada el año pasado.

Una solución práctica para reuniones presenciales

Según uno de los cofundadores de la empresa, Chris Pedregal, esta aplicación para Apple Watch fue diseñada para permitir la grabación de reuniones personales, en particular conversaciones cara a cara mientras se camina, sin necesidad de sacar el teléfono del bolsillo. Esto permite a los profesionales modernos ahorrar tiempo y concentrarse en la conversación.

Durante la fase de prueba, el equipo de Granola realizó un estudio entre los empleados que poseían un Apple Watch. Según los resultados, la mayor parte del uso móvil de los participantes en las pruebas pasó de la aplicación estándar de iOS a la aplicación en el reloj, lo que demuestra una alta demanda de la función diseñada para smartwatches.

Competencia en el mercado y tasas de crecimiento

Durante el último año, varias empresas han lanzado al mercado dispositivos auxiliares utilizados junto con smartphones para grabar y transcribir reuniones. Sin embargo, Granola decidió que crear una aplicación independiente para el ecosistema existente de Apple Watch era más fácil y eficiente que integrarse con otros productos de hardware.

Cabe destacar que Monologue, una aplicación que trabaja con dictados de voz, también añadió soporte para Apple Watch a principios de este año para reuniones en línea y fuera de línea. Esto demuestra que la integración de los smartwatches es cada vez más popular en el mercado de asistentes basados en AI.

Como recordatorio, a principios de este año Granola alcanzó el estatus de «unicornio» (unicorn) tras una ronda de inversión de la Serie C por valor de 125 millones de dólares liderada por Index Ventures. El lanzamiento de la aplicación para Apple Watch ayudará a la empresa a fortalecer aún más sus posiciones y ampliar su base de usuarios.