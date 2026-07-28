Recursive Superintelligence firma un contrato de 410 millones de dólares con Amazon

La empresa de inteligencia artificial Recursive Superintelligence ha firmado un importante contrato plurianual de 410 millones de dólares con Amazon Web Services (AWS) para el suministro de potencia de cálculo. Para esta startup, que salió del modo oculto en mayo de este año tras recaudar 650 million de dólares, este paso es de vital importancia para ampliar sus sistemas abiertos de auto-mejora, informa Techcrunch.com. informa .

En una entrevista con TechCrunch, la dirección de la empresa destacó que estos fondos representan actualmente la mayor parte de sus primeros logros financieros, pero que este tipo de acuerdos se multiplicarán en el futuro. Se espera que este acuerdo firmado sea uno de los más pequeños entre los que se pacten en los próximos años. La empresa prefiere canalizar sus recursos directamente hacia la potencia de cálculo en lugar de aumentar tradicionalmente el número de empleados.

Sistemas de desarrollo independiente e infraestructura

Recursive busca automatizar su proceso de desarrollo de productos. Según los representantes de la empresa, el número de agentes de IA es más importante para ellos que el número de empleados tradicionales. Cabe destacar que Amazon no ha realizado ninguna inversión financiera en esta asociación, pero AWS está dispuesto a movilizar grandes recursos para satisfacer las necesidades específicas de esta startup.

Según Jason Bennet, vicepresidente de startups y capital de riesgo de AWS, una parte importante de este acuerdo consiste en co-desarrollar una infraestructura diseñada específicamente para este tipo de empresas. Esto podría atraer en el futuro a otras empresas de IA de primer nivel.

Auto-mejora de la IA y nuevos productos

La tecnología de auto-mejora de Recursive se ha discutido durante mucho tiempo como un campo que podría conducir a una explosión del progreso sin intervención humana. Sin embargo, Recursive planea utilizar estas oportunidades para crear productos prácticos.

La dirección de la empresa ha anunciado que no será necesario esperar muchos meses o años para ver los primeros productos prácticos y útiles. Ya en el otoño de este año, se espera presentar los primeros desarrollos reales que los usuarios podrán probar.