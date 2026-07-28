El Chelsea gana en un partido loco y Xabi Alonso debuta con éxito

Xabi Alonso comenzó su etapa en Londres con un partido muy memorable e inusual. Según Goal.com, en su primer amistoso de pretemporada al frente del equipo, el Chelsea se impuso por 6-4 al club australiano Western Sydney Wanderers. Disputado en el Accor Stadium de Sídney, este frenético encuentro con 10 goles ofreció un verdadero espectáculo a los aficionados, pero los graves fallos defensivos supusieron un serio quebradero de cabeza para el técnico. Así lo informa Goal.com informa .

El terreno de juego se encontraba en un estado bastante desgastado y pesado debido a los partidos de rugby celebrados el fin de semana anterior. A pesar de ello, el Chelsea alineó un once con jóvenes talentos y jugadores experimentados como Tosin Adarabioyo, Liam Delap y Dario Essugo. Aunque el debutante Dastan Satpayev adelantó pronto a los londinenses, los australianos aprovecharon los errores del rival para convertir el encuentro en un choque caótico e intenso.

Problemas defensivos y cinco cambios de líder

Curiosamente, el marcador cambió de dominador hasta en cinco ocasiones durante el encuentro. Los jugadores del club australiano Anthony Pantsoopulos y Aidan Hammond anotaron aprovechando graves fallos en la zaga del Chelsea, mientras que Dylan Scicluna también adelantó a los locales tras un mal despeje. Los apuros de la joven línea defensiva obligaron a Xabi Alonso a dar entrada a los titulares en la segunda mitad.

Aun así, los errores continuaron. Tras un grave fallo de Estevão, Awan Lual batió de nuevo a Robert Sánchez. Sin embargo, el enorme potencial ofensivo del Chelsea y los goles del talentoso Jamie Gittens desde el banquillo rescataron al equipo.

Triplete de João Pedro y victoria final

El gran protagonista del encuentro fue el delantero brasileño João Pedro. Cerca del final, marcó tres goles consecutivos en poco tiempo para firmar un triplé y asegurar el triunfo para el Chelsea. Esta victoria permite a Xabi Alonso empezar su etapa en el banquillo con buen pie.

Tras el partido, Xabi Alonso no ocultó su satisfacción por el rendimiento de João Pedro en la rueda de prensa. Destacó que el brasileño tiene mucha hambre de gol y está muy decidido a marcar muchos tantos esta temporada. Sin embargo, las lagunas defensivas del Chelsea antes del inicio de la Premier League darán sin duda mucho que pensar al cuerpo técnico.