Apple lanza un nuevo programa de leasing en colaboración con Klarna

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Apple lanza un nuevo programa de leasing en colaboración con Klarna

La corporación Apple ha introducido oficialmente un nuevo programa de leasing de dispositivos para los usuarios en EE. UU., en colaboración con el servicio de «compra ahora, paga después» de Klarna. Según ixbt.com, esta iniciativa ofrece a los compradores la oportunidad de adquirir productos iPhone, Apple Watch, Mac y iPad mediante pagos mensuales a plazos, ayudando a reducir costes en un mercado tecnológico cada vez más caro. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Bajo el nuevo programa, los precios de leasing comienzan desde 17,99 dólares al mes para el iPhone, 11,99 dólares para el Apple Watch, 24,99 dólares para el Mac y 11,99 dólares para el iPad. El programa Apple Upgrade ofrece plazos de leasing de uno y dos años para el iPhone y el Apple Watch, y de dos y tres años para el Mac y el iPad.

Opciones y condiciones de leasing

Al finalizar el periodo de leasing, los clientes pueden elegir entre tres opciones según su preferencia. Pueden actualizar al dispositivo de última generación, comprar por completo el dispositivo actual mediante un pago único, o devolverlo y abandonar el programa.

Los usuarios tienen la capacidad de gestionar sus contratos de leasing directamente a través de la aplicación Klarna. A través de esta aplicación, resulta muy cómodo consultar el calendario de pagos y realizar un seguimiento de la deuda restante.

Situación del mercado y cierre de antiguos programas

El lanzamiento de este programa coincide con un trasfondo de escasez de chips de memoria conocido como «RAMageddon» y problemas en la cadena de suministro. Como esta escasez global ha provocado un aumento en los precios del hardware, Apple subió recientemente los precios de los Mac y iPad, aunque por ahora no ha afectado a los modelos de iPhone. El nuevo programa de leasing tiene como objetivo hacer que estos precios elevados sean más asequibles para los consumidores.

Con motivo de la introducción del nuevo servicio, Apple anunció el cierre de sus anteriores programas internos de financiación y pago a plazos en Estados Unidos, incluidos el iPhone Upgrade Program y los sistemas iPhone Payments. El periodista de Bloomberg Mark Gurman informó la semana pasada que Apple estaba preparando un programa de propiedad basado en leasing para sus dispositivos.

Asimismo, los clientes tienen la oportunidad de entregar sus dispositivos antiguos a través de Apple Trade In durante el proceso de suscripción al programa Apple Upgrade y reducir aún más los pagos de leasing. Además, al utilizar la tarjeta Apple Card para realizar los pagos de leasing, es posible obtener un 3 % de reembolso en Daily Cash.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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