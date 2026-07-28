Los Emiratos Árabes Unidos lanzarán la primera inteligencia artificial judicial del mundo

El Departamento de Justicia de Abu Dabi se está preparando para introducir la primera plataforma judicial especializada del mundo basada en la tecnología de la AI. Según la agencia de noticias oficial WAM de los Emiratos Árabes Unidos, este sistema innovador tiene como objetivo revolucionar los procesos legales y aumentar drásticamente la velocidad de los litigios judiciales. Así lo informa Ixbt.com informa .

La nueva plataforma no excluye por completo el factor humano del sistema legislativo y judicial. Por el contrario, según los desarrolladores, todas las decisiones y procesos se llevarán a cabo bajo el «control y verificación completos» de especialistas calificados. Esto garantizará la justicia y la imparcialidad de las decisiones de la AI.

Planes de implementación gradual

El gobierno de Abu Dabi ha establecido plazos claros para la aplicación práctica de esta tecnología. De acuerdo con el plan, la plataforma se lanzará gradualmente durante los próximos 18 meses. La primera etapa del proyecto está programada para septiembre del próximo año, y a partir de esa fecha el sistema comenzará a utilizarse en modo de prueba.

El Departamento Judicial de Abu Dabi tiene como objetivo modernizar los mecanismos existentes en el sistema judicial a través de la nueva tecnología. La AI reducirá las barreras burocráticas en varias etapas del proceso judicial y simplificará significativamente los procedimientos complejos.

Calidad y velocidad de las decisiones judiciales

Según las expectativas de las autoridades, el uso de la AI no solo acelerará los procesos, sino que también garantizará la precisión y la coherencia de las decisiones emitidas. El uso de algoritmos modernos en el análisis de casos judiciales reducirá la probabilidad de errores y aumentará la eficiencia general del trabajo.

Esta iniciativa es una parte importante de la estrategia a gran escala de los Emiratos Árabes Unidos para introducir tecnologías digitales avanzadas en la administración pública y las agencias de aplicación de la ley. Esta experiencia, aplicada por primera vez en el mundo, puede servir como modelo para otros países en el futuro.