¿Por qué las aplicaciones de la App Store vuelven a ser populares en la era de la inteligencia artificial?

A pesar de los debates sobre cómo los agentes de inteligencia artificial facilitan el uso de los servicios en línea, el mercado de aplicaciones en la App Store y Google Play se ha activado y el número de nuevos proyectos creativos e innovadores ha aumentado drásticamente. Según ixbt.com, en el primer trimestre de 2026, el lanzamiento de nuevas aplicaciones en todo el mundo aumentó un 60 % en comparación con el mismo período del año pasado, y un 80 % solo en la tienda iOS de Apple. Así lo informa Techcrunch.com informa .

El uso generalizado de herramientas de inteligencia artificial en el proceso de programación ha permitido lanzar nuevos productos al mercado mucho más rápido. Aunque esto genera preocupaciones sobre la posibilidad de inundar la App Store con contenido de menor calidad, las joyas ocultas y atractivas que capturan la atención de los usuarios y utilizan tecnologías de inteligencia artificial en segundo plano también están ganando demanda.

Un nuevo método para guardar contenido de redes sociales

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los usuarios modernos es guardar enlaces interesantes de las redes sociales para luego olvidarlos. Creada por el estudio londinense The Feel Good Project, la aplicación Albo (anteriormente Sortd) tiene como objetivo resolver precisamente este problema e inspirar a los usuarios cansados de los efectos del doomscrolling.

Basta con compartir en esta aplicación enlaces de TikTok, Instagram Reel, vídeos de YouTube, así como de Pinterest, X, LinkedIn, Threads, Reddit y Facebook. La aplicación extrae automáticamente los detalles de la publicación, los clasifica en categorías y los guarda. Lo más importante es que, incluso si el autor elimina la publicación o el vídeo original, los datos permanecen guardados en Albo.

Funcionalidades y condiciones de uso

El servicio Albo no se limita a los enlaces y también permite añadir capturas de pantalla a la aplicación. Esto facilita la organización de ideas de viajes, recetas, libros para leer o películas que vale la pena ver. También es posible compartir colecciones con amigos.

El uso de la aplicación es totalmente gratuito y las funciones avanzadas se ofrecen mediante suscripción. Los expertos han señalado que se ofrece una prueba gratuita de forma bastante activa durante el registro inicial, pero este tipo de aplicaciones prácticas demuestra que la necesidad de software de calidad sigue siendo alta en la era de la inteligencia artificial.