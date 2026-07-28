El buque insignia Oppo Find X9 Ultra entra en el top tres del ranking DxOMark

En un momento en el que el mercado de tecnologías móviles evoluciona rápidamente, la competencia entre smartphones con capacidades fotográficas avanzadas se intensifica. Según ixbt.com, los expertos del prestigioso laboratorio DxOMark han probado la cámara del smartphone insignia Oppo Find X9 Ultra y han anunciado su posición en el ranking global. Tras las pruebas, el nuevo dispositivo obtuvo 170 puntos, asegurando un puesto entre los tres mejores fonocámaras del mundo. Así lo informa Ixbt.com informa .

Este alto resultado demuestra el liderazgo del smartphone en las tecnologías de fotografía móvil de última generación. Este dispositivo destaca por su estrecha colaboración con la reconocida empresa Hasselblad en el desarrollo del módulo de cámara. Su panel trasero integra cuatro módulos avanzados, que incluyen dos de 200 MP y dos de 50 MP, ofreciendo imágenes de alta calidad en prácticamente cualquier escenario cotidiano.

Posiciones en el ranking DxOMark y competencia

Según los resultados de las pruebas de laboratorio, el primer puesto lo ocupa el Huawei Pura 80 Ultra con 175 puntos, mientras que el segundo lugar es para el Vivo X300 Pro con 171 puntos. Por su parte, el Oppo Find X9 Ultra en la tercera posición logró superar a competidores clave como el iPhone 17 Pro (168 puntos, 5º puesto), el Xiaomi 17 Ultra (166 puntos, 9º puesto) y el Samsung Galaxy S26 Ultra (157 puntos, 24º puesto).

Los expertos señalan que el smartphone destaca por una reproducción natural del color en buenas condiciones de iluminación, bajos niveles de ruido y un procesamiento de detalles impecable. Asimismo, el modo retrato del dispositivo fue reconocido como uno de los mejores entre los dispositivos móviles modernos.

Inconvenientes y capacidades de la cámara

Sin embargo, durante las pruebas también se detectaron algunos fallos técnicos. La principal crítica de los especialistas se centró en que la cámara principal está equipada con una apertura fija (fiksirovannaya diafragma). Por ejemplo, al fotografiar a un grupo de personas, algunos sujetos pueden quedar fuera de la zona de enfoque. Aunque los algoritmos de AI intentan corregir esta situación, en algunos casos la imagen se muestra algo antinatural.

También se observaron problemas durante la toma de fotografías con fuentes de luz brillante y en entornos nocturnos:

Con un fondo de luz brillante, el sistema de reducción de ruido no siempre funciona con eficacia y el ruido digital se hace notar.

En condiciones de poca luz también aparece ruido y el balance de blancos automático comete errores al trabajar con iluminación artificial.

Aunque ambos teleobjetivos con distancias focales de 70 y 230 mm ofrecen alta resolución, la calidad de los detalles en una distancia focal intermedia de unos 135 mm queda ligeramente por detrás de la competencia.

En general, a pesar de los defectos existentes, el resultado de 170 puntos consolidó la posición del Oppo Find X9 Ultra en el mercado. Este modelo confirmó en la práctica que se ha convertido en uno de los principales líderes del segmento de la fotografía móvil junto con las marcas Huawei y Vivo.