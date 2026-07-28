Newegg anuncia un gran descuento en el procesador Ryzen 9 9900X

Según la conocida publicación ixbt.com, el importante minorista en línea Newegg ha lanzado una nueva promoción con condiciones muy ventajosas para los compradores. Como resultado, el precio del moderno procesador AMD Ryzen 9 9900X se ha reducido drásticamente y ahora asciende a solo 273 dólares. Esto representa una gran oportunidad para los usuarios que planean adquirir este dispositivo de alto rendimiento. Así lo informa Ixbt.com informa .

Se especifica que el precio dentro de la nueva promoción se ha abaratado en unos 130 dólares respecto al anterior. En porcentaje, el monto del descuento es del 32 %. Una bajada de precio tan significativa no pasó desapercibida para los entusiastas de la tecnología y quienes desean ensamblar una PC, ya que ofertas de este tipo para procesadores de este nivel son muy poco frecuentes.

Presentación como regalo y capacidades técnicas

Uno de los aspectos más atractivos de la promoción es que a los compradores no solo se les ofrece un descuento. Según las condiciones de la compañía, con cada compra se incluye completamente gratis un sistema de refrigeración líquida Cooler Master Elite Liquid 240. El valor de mercado de este sistema de refrigeración por sí solo es de aproximadamente 80 dólares, lo que incrementa aún más el valor de esta oferta.

Recordemos que el modelo AMD Ryzen 9 9900X está diseñado para tareas que exigen un alto rendimiento gracias a sus especificaciones técnicas. Este procesador de 12 núcleos puede funcionar de manera estable en un rango de frecuencias de 4,4 a 5,6 GHz. También está equipado con una memoria caché de tercer nivel de 64 MB y un TDP de 120 W.

Comodidades adicionales para los compradores

Al igual que muchos procesadores avanzados del mercado, el Ryzen 9 9900X se suministra de fábrica sin un sistema de refrigeración estándar. Por lo tanto, el sistema de refrigeración líquida gratuito que se ofrece libera a los compradores de gastos adicionales y permite ponerlo en marcha desde la etapa inicial.

La disponibilidad y las condiciones de la promoción demuestran una vez más cuán feroz es la competencia en el mercado de productos tecnológicos. Gracias a este tipo de ofertas, los usuarios tienen la oportunidad de adquirir equipos de alta tecnología a precios mucho más cómodos.