Spotify lanza un nuevo modo para los entusiastas del running

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Spotify lanza un nuevo modo para los entusiastas del running

La famosa plataforma de streaming Spotify ha añadido un nuevo modo especial a su aplicación móvil para los usuarios a los que les gusta correr. Según ixbt.com, esta función selecciona canciones según el ritmo del entrenamiento y las preferencias personales, y ayuda a gestionar las etapas de la carrera. Así lo informa Techcrunch.com informa .

La posibilidad de utilizar el nuevo modo de carrera está creada exclusivamente para los suscriptores de pago Premium y se puede encontrar en la sección Fitness Hub de la aplicación. Aquí los usuarios pueden elegir una de las 25 opciones de presets predefinidas que les gusten o definir ellos mismos el tipo de entrenamiento.

Opciones de personalización del entrenamiento

Los usuarios pueden elegir los siguientes tipos de entrenamiento según sus necesidades:

  • Carrera por intervalos
  • Carrera a ritmo constante
  • Entrenamientos en pirámide
Además, a través de la configuración es posible personalizar completamente la duración del entrenamiento, el número de pulsaciones por minuto (BPM) y el género de música que se escucha. Además de reproducir música, este modo también es capaz de generar recordatorios de voz especiales para las diferentes etapas de la carrera.

Inteligencia artificial y antecedentes

Se informa que este nuevo modo se basa en las tecnologías de inteligencia artificial que Spotify ha estado probando durante el último año. El servicio de streaming destacó que, al observar que muchos usuarios creaban listas de reproducción para fitness y entrenamientos con la ayuda de la IA, creó este modo de carrera precisamente inspirado en dichas observaciones.

Cabe recordar que a principios de año la empresa presentó contenido de fitness especial en colaboración con el famoso fabricante de equipos de fitness Peloton. Sin embargo, es digno de mención que esta novedad se presente pocos meses después de que la aplicación Strava detuviera la integración de Spotify en su función Record.

Disponible por ahora solo en inglés, el nuevo modo de carrera está disponible a partir del miércoles para los usuarios de iOS en EE. UU., Canadá, Gran Bretaña, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda y Suecia.

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Abror Shuhratov
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