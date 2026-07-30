Hims & Hers es acusada en EE. UU. de filtrar datos médicos de usuarios

La Comisión Federal de Comercio de EE. UU. (FTC) ha presentado una demanda contra Hims & Hers, una importante plataforma de salud y telemedicina. Esta medida se toma debido a la transferencia no autorizada de información médica personal y confidencial de los consumidores a gigantes tecnológicos como Meta y Snap, así como por engañar a los clientes sobre la política de privacidad. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según ixbt.com, Hims & Hers, que se ha convertido en una sociedad anónima abierta al público, suministra medicamentos recetados para la salud sexual, la salud mental, el control de peso y otras áreas sensibles. Como resultado, la plataforma gestiona una base de datos personal enorme y altamente delicada de sus clientes. Sin embargo, se descubrió que la empresa había instalado códigos especiales en su sitio web para estudiar el comportamiento de los anunciantes.

Rastreadores que transmiten datos confidenciales

La demanda oficial presentada ante el tribunal federal de California señala que Hims & Hers colocó rastreadores de píxeles proporcionados por plataformas como Meta, Snap, Microsoft, Pinterest, Reddit y X en sus páginas. Estas herramientas recopilaban en secreto información relacionada con la salud de los usuarios y la transmitían a empresas externas. Esta situación contradice totalmente las normas de la propia política de privacidad de la empresa.

Asimismo, las investigaciones de la FTC revelaron que la empresa utilizó las herramientas de Meta para rastrear cada movimiento y clic de los usuarios en el sitio. Además, el organismo regulador acusa a Hims & Hers de prácticas de cobro engañosas y de implementar condiciones que dificultan a los clientes la cancelación de sus suscripciones.

Respuesta oficial de la empresa y tendencia general

En un comunicado publicado, la dirección de Hims & Hers no rechazó directamente las acusaciones de la FTC. La empresa afirmó que su política de privacidad muestra claramente que permite a los usuarios elegir cómo se utilizan sus datos, y expresó que se mantendrán firmes en su postura y se defenderán en el proceso judicial.

Cabe destacar que en los últimos años los reguladores de EE. UU. han librado una dura lucha contra la transferencia de datos personales de usuarios a terceros por parte de startups médicas y de bienestar. Anteriormente, la FTC ya había tomado medidas similares contra plataformas como Cerebral, Monument, GoodRx y BetterHelp.

Según los expertos, el uso indebido de dichos rastreadores de píxeles o errores en su configuración provoca la filtración de información confidencial de miles de personas. Por ejemplo, en 2024, la publicación TechCrunch reveló que el Servicio Postal de EE. UU. también había utilizado rastreadores similares en su sitio web para proporcionar las direcciones residenciales de los usuarios a empresas como Meta y Snap.