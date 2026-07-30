Presentan un proyecto para estudiar el agujero negro más cercano a la Tierra

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Presentan un proyecto para estudiar el agujero negro más cercano a la Tierra

Cosimo Bambi, investigador de la Universidad Fudan de Shanghái, ha publicado los cálculos para la primera misión espacial interestelar en la historia de la humanidad. Según ixbt.com, el agujero negro aislado más cercano podría ubicarse a solo 7 pársecs (aproximadamente 23 años luz) del sistema solar. Si se logra detectar en la práctica un cuerpo celeste de este tipo, existirá la oportunidad de estudiarlo durante una sola vida humana. Así lo informa Ixbt.com informa .

El objetivo principal de la expedición científica es realizar mediciones directas cerca del horizonte de sucesos del agujero negro y poner a prueba la teoría de la relatividad general de Albert Einstein en condiciones de campos gravitacionales fuertes. Según los cálculos del autor, este vuelo ofrecerá resultados varias veces más precisos que los observatorios de rayos X y los detectores de ondas gravitacionales modernos.

Soluciones técnicas para el vuelo interestelar

Los cohetes tradicionales actuales no sirven para recorrer tal distancia, ya que tardarían miles de años en llegar a las estrellas. En su lugar, se propone utilizar una nanosonda ultraligera de aproximadamente 1 gramo de peso, equipada con una vela lumínica dieléctrica de metamaterial. Un potente dispositivo láser debería acelerar este aparato hasta un tercio de la velocidad de la luz en solo 17 minutos.

Según los expertos, el principal problema técnico radica en la ausencia de un método para frenar el aparato cerca del destino. Por ello, como escenario alternativo, se planea no entrar en órbita, sino sobrevolar el agujero negro a altísima velocidad recopilando el máximo de datos científicos para transmitirlos a la Tierra. Todo el proceso, incluida la transmisión de datos, tomará entre 80 y 100 años.

Perspectivas de futuro y cooperación internacional

  • Las investigaciones muestran que en la Vía Láctea existen entre 100 millones y 1000 millones de agujeros negros de masa estelar.
  • Aproximadamente el 92 % de estos objetos están aislados y solo pueden ser detectados por su radiación al absorber gas en las nubes interestelares locales.
  • Los científicos están considerando lanzar varias sondas de forma consecutiva: el primer grupo precisaría los parámetros del objeto y el siguiente pasaría mucho más cerca del horizonte.
Actualmente no existen ni sondas compactas capaces de operar en el espacio durante décadas, ni los sistemas láser con la potencia necesaria. Sin embargo, según el autor, tales tecnologías podrían crearse en los próximos 20 o 30 años. Ya se están formando grupos de trabajo internacionales para desarrollar el programa científico y los sistemas de comunicación, y la primera gran reunión está prevista para el verano de 2027.

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Abror Shuhratov
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