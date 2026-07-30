Amazon lanza un servicio de pago para sus robotaxis Zoox

Zoox, el fabricante de tecnologías de transporte autónomo propiedad de Amazon, obtuvo un permiso clave del regulador federal de EE. UU. que le permite cobrar a los pasajeros en sus robotaxis diseñados a medida. Esta exención temporal, anunciada por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), elimina uno deúltimos obstáculos para el lanzamiento del servicio de piloto automático comercial de la empresa, informa Techcrunch.com informa .

Según la información difundida por TechCrunch y fuentes federales oficiales, los vehículos construidos a medida por Zoox carecen de muchos de los controles característicos de los automóviles tradicionales. En particular, estos vehículos autónomos no cuentan con volante ni pedales. Por lo tanto, la agencia otorgó a la empresa una exención temporal de ocho normas federales de seguridad de vehículos motorizados, incluidos los requisitos relacionados con el desempañamiento del parabrisas y los sistemas de frenos de turismos.

Condiciones del permiso y restricciones

Hace un año, la NHTSA concedió a la empresa un permiso que le permitía realizar pruebas en vías públicas de ciudades como San Francisco y Las Vegas, así como ofrecer viajes gratuitos a los pasajeros. Sin embargo, en ese momento Zoox no tenía el derecho de cobrar dinero a los clientes por este servicio. La nueva exención viene acompañada de estrictas restricciones de seguridad y mecanismos de control.

Según este permiso, la flota comercial de Zoox se limitará a un máximo de 2 500 vehículos al año durante un período de dos años. Asimismo, la empresa está sujeta a una estructura de control reforzada y flexible que cambiará a medida que se desarrolle la tecnología. Según un representante de Zoox, la compañía comenzará a cobrar por sus servicios primero en la ciudad de Las Vegas.

Planes futuros y opinión de los directivos

Después de Las Vegas, la empresa planea expandirse a mercados adicionales a medida que cumpla con los requisitos de comercialización a nivel estatal. Sin embargo, en California, donde se encuentra su sede y donde ha estado probando vehículos autónomos, Zoox aún necesita obtener permisos de operación sin conductor de la Comisión de Servicios Públicos del Estado y del Departamento de Vehículos Motorizados.

Aicha Evans, directora ejecutiva de Zoox, enfatizó que este día es un hito importante para la empresa y el futuro de la movilidad autónoma. « Nos sentimos honrados de haber obtenido la primera exención comercial de la NHTSA para un robotaxi construido a medida, lo que nos permite comenzar a cobrar por nuestros servicios y dar un paso más hacia la extensión de los servicios de taxi autónomo a otras comunidades », dijo en su declaración.