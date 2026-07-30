Aplazamiento del lanzamiento espacial histórico en el Reino Unido

La empresa alemana Rocket Factory Augsburg (RFA) anunció que se ha detectado un fallo en el diseño de su cohete lanzador RFA One. Según Ixbt.com, el cohete de 30 metros totalmente ensamblado en el cosmódromo de SaxaVord en Escocia será desmantelado para solucionar el problema. Así lo informa Ixbt.com informa .

Los especialistas planean separar el cuerpo del cohete de tres etapas y realizar una inspección exhaustiva de todos los sistemas. Esta decisión se tomó debido a una situación técnica surgida durante el proceso de pruebas de los motores del cohete.

Pruebas y obstáculos técnicos encontrados

Este suceso ocurrió en la fase de preparación para las pruebas de fuego de los motores del cohete, es decir, después de que el dispositivo superara con éxito su primera prueba de presión de trabajo. La compañía planeaba someter los motores a "pruebas intensas" antes de la ventana de lanzamiento que se abre el 10 de agosto de este año.

El RFA One es un cohete de tres etapas capaz de poner en órbita heliosíncrona una carga útil de hasta 1300 kg. En esta órbita se garantiza que el satélite pase por cada punto de la superficie de la Tierra aproximadamente a la misma hora local.

Importancia histórica y planes futuros

Si este cohete se lanza con éxito al espacio, será el primer intento exitoso en la historia de poner satélites en órbita desde el territorio del Reino Unido. Por ello, el proyecto es de gran importancia para la industria espacial europea.

Sin embargo, esta no es la primera dificultad a la que se enfrenta el programa RFA. Cabe recordar que en agosto de 2024, durante las pruebas en el cosmódromo de SaxaVord, se produjo un incendio en una versión anterior del cohete que terminó en una explosión.

Actualmente, los ingenieros de la empresa están trabajando para solucionar rápidamente el fallo identificado y mantener una nueva ventana de lanzamiento en los plazos establecidos.