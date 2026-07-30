Polonia se une al programa espacial europeo IRIS2

El gobierno polaco se ha sumado oficialmente al proceso de creación y desarrollo del sistema europeo de comunicación por satélite seguro IRIS2. Un memorando de entendimiento firmado en Varsovia entre la empresa Eutelsat y Polonia se ha convertido en la base jurídica de esta cooperación estratégica, informa ixbt.com. Sobre esto, Ixbt.com informa .

Este documento se firmó simultáneamente con un acuerdo entre la Comisión Europea y Polonia para aumentar las inversiones en este programa. Los nuevos acuerdos tienen como objetivo vincular estrechamente la financiación adicional del proyecto con la cooperación industrial y tecnológica.

Cooperación industrial y tecnológica

De acuerdo con el convenio firmado, las partes trabajarán juntas en la creación, despliegue y posterior desarrollo del segmento de órbita baja de la constelación IRIS2. A su vez, Eutelsat ofrecerá a las empresas espaciales polacas la oportunidad de utilizar su infraestructura para probar y verificar los terminales de usuario de IRIS2.

IRIS2 es el programa insignia de la Unión Europea para crear su propia infraestructura de comunicación por satélite segura. En el marco de esta gran iniciativa, el consorcio SpaceRISE es responsable de la creación del sistema y de garantizar su funcionamiento, mientras que Eutelsat lidera los trabajos de despliegue y explotación de su segmento de órbita baja.

Comunicación rápida a través de la red OneWeb

Antes de que el nuevo sistema europeo entre en pleno funcionamiento, las partes también planean celebrar un acuerdo comercial. Según este acuerdo, se proporcionará a Polonia una capacidad de transmisión reservada y prioritaria de hasta 2 Gbps a través de la red de satélites OneWeb.

Está previsto finalizar este acuerdo comercial para junio de 2027. El uso de la actual constelación de órbita baja OneWeb garantizará una comunicación por satélite estable con baja latencia hasta que se ponga en marcha el nuevo sistema europeo.