La startup de energía de fusión Commonwealth Fusion Systems se prepara para su salida a bolsa (IPO)

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La startup de energía de fusión Commonwealth Fusion Systems se prepara para su salida a bolsa (IPO)

Commonwealth Fusion Systems (CFS), una de las startups de energía de fusión con mayor financiación del mundo, podría salir a bolsa (IPO) en los próximos dos o tres años. Según TechCrunch y fuentes de la industria, la empresa, que ha recaudado un total de 4 mil millones de dólares en los últimos años, entra en una nueva etapa en sus operaciones, lo que presagia importantes cambios financieros futuros. Así lo informa Techcrunch.com , .

Uno de los principales indicios de este cambio en la empresa es el nombramiento de Lawrence Kim como director financiero (CFO) de CFS. Anteriormente ocupó el mismo puesto en la famosa empresa de biotecnología Moderna, centrada en terapias de ARNm, y completó con éxito la salida a bolsa de la estructura en 2018. El propio Lawrence Kim comparó el estado actual de la energía de fusión con la tecnología de ARNm de hace una década, destacando que esta dirección es científicamente real, pero aún no está totalmente validada a nivel comercial.

Un especialista experimentado y nuevos horizontes

La contratación de un alto ejecutivo del sector biotecnológico para una startup energética puede parecer inusual al principio. Sin embargo, los expertos de la industria señalan que este tipo de rotación de personal es crucial para ampliar rápidamente proyectos a gran escala con ciencia profunda y relevancia global. Según Kristin Dunn, jefa de comunicaciones externas de CFS, Lawrence Kim tiene una experiencia única en la introducción de un producto completamente nuevo en la intersección de una ciencia extremadamente compleja, la geopolítica y la implementación a escala.

Aunque los representantes de la empresa enfatizaron que la llegada de Lawrence Kim no significa el inicio inmediato de los procesos de IPO y que a Moderna le tomó cuatro años y medio cotizar en bolsa, los analistas pronostican plazos más cortos. En su opinión, el sector de la energía de fusión tiene mecanismos de regulación diferentes a los de la medicina, lo que podría acelerar el proceso.

Reguladores y cuestiones de seguridad

Las empresas biotecnológicas como Moderna deben obtener la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. para comercializar medicamentos. Esto requiere ensayos clínicos largos y costosos, ya que está en juego la vida humana. En las tecnologías de fusión, la probabilidad de errores catastróficos es mucho menor.

Los reactores de fusión no tienen el riesgo de fusión del núcleo (meltdown) de los reactores de fisión nuclear: simplemente se apagan. Teniendo en cuenta este factor de seguridad, los reguladores federales han desarrollado directrices separadas para la industria de la fusión que difieren de la energía nuclear tradicional. Por lo tanto, CFS tiene más libertad que las empresas de biotecnología tradicionales para dar forma a su futuro, y se espera que este factor acorte significativamente el camino de la startup hacia el mercado bursátil.

Commonwealth Fusion SystemsIPOEnergía de fusiónTecnologíaStartup
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Abror Shuhratov
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