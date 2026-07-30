Meta acelera la creación de nuevas aplicaciones con la ayuda de la inteligencia artificial

La corporación Meta ha acelerado significativamente el proceso de desarrollo y lanzamiento de nuevas aplicaciones mediante el uso de tecnologías de inteligencia artificial. El director de la empresa, Mark Zuckerberg, afirmó que en un futuro próximo se presentarán muchos más productos digitales nuevos a los usuarios. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según ixbt.com, durante una reunión con inversores sobre los resultados del segundo trimestre, Zuckerberg destacó especialmente que la inteligencia artificial está aumentando la velocidad de creación de productos. La compañía afirma que los grandes modelos de lenguaje (LLM) permiten preparar software más rápido y probar nuevas ideas en poco tiempo.

Nuevas aplicaciones y experiencias pasadas

Este año, Meta ha presentado varios proyectos nuevos, entre ellos Instagram Instants, la aplicación Forum basada en Facebook Groups y el programa Seller destinado a los vendedores de Marketplace. Asimismo, se está probando una nueva aplicación de Instagram para compartir fotos y un experimento de creación de cuentos asistido por inteligencia artificial.

Para contextualizar, Meta ya había intentado en repetidas ocasiones crear aplicaciones independientes en el pasado. La empresa lanzó aplicaciones como Slingshot, Rooms, Paper, Moments y Riff a través de una incubadora interna llamada Creative Labs, pero al no volverse populares, fueron cerradas en 2015. A principios de la década de 2020, se probaron decenas de aplicaciones como Bump, Aux, Spark y Tuned a través del grupo NPE Team, pero su destino fue el mismo.

El papel de la inteligencia artificial y los sistemas de recomendación

Hoy en día, la inteligencia artificial marca un punto de inflexión fundamental para Meta. La empresa ya ha tenido éxito con la aplicación Threads : el número de usuarios activos mensuales de esta plataforma ha alcanzado los 500 millones. Mark Zuckerberg espera que en el futuro Threads se convierta en otra aplicación de la compañía con más de mil millones de usuarios.

En el éxito de Threads, fue clave que Meta se apoyara en su base existente para promover activamente la nueva aplicación a través de Facebook e Instagram. Al mismo tiempo, los sistemas de recomendación de contenido basados en inteligencia artificial también han jugado un papel importante en este crecimiento, aumentando la eficiencia de la plataforma.

Zuckerberg señaló que la inteligencia artificial no solo mejora los procesos comerciales principales, sino que también hace que las aplicaciones sean más útiles e interesantes. La compañía planea presentar productos aún más innovadores en un futuro próximo y ampliar su alcance con la ayuda de los sistemas de recomendación.