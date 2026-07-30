La startup de energía de fusión Commonwealth Fusion Systems recauda 1.000 millones de dólares

Commonwealth Fusion Systems (CFS), una de las startups líderes en el sector de la energía de fusión, ha consolidado aún más su fortaleza financiera. Según TechCrunch, la empresa logró recaudar 1.000 millones de dólares en efectivo en una nueva ronda de inversión anunciada el jueves. En esta fase de financiación participaron inversores institucionales de prestigio, como fondos de pensiones, fondos soberanos y grandes socios corporativos de infraestructura e industria, aunque la empresa se negó a revelar los nombres exactos de los participantes. Así lo informa Techcrunch.com que lo comunica.

De este modo, el total de financiación obtenida por CFS ha alcanzado los 4.000 millones de dólares. Esta importante inyección de capital llega en un momento en que los gastos de la startup aumentan drásticamente. Actualmente, la empresa continúa avanzando de forma intensiva en la construcción de su reactor de demostración llamado Sparc y finaliza el diseño de su primer proyecto de central eléctrica comercial, Arc. Está previsto que las nuevas inversiones se destinen precisamente al proceso de comercialización de la energía de fusión.

Proceso tecnológico y planes futuros

Bob Mumgaard, director de CFS, insinuó que la compañía seguirá atrayendo inversiones adicionales en el futuro. Aunque no se ha revelado el coste exacto de los reactores Sparc o Arc, el exgobernador de Virginia, Glenn Youngkin, calificó en 2024 al proyecto Arc como una «central de fusión multimillonaria». Esta ronda de financiación representa la etapa más grande de la empresa desde su récord de 1.800 millones de dólares conseguido en 2021. Cabe recordar que en la anterior ronda financiera anunciada en agosto del año pasado, gigantes como NVIDIA, Google, Khosla Ventures y Breakthrough Energy Ventures participaron como inversores aportando 863 millones de dólares.

La empresa utiliza una tecnología conocida como confinamiento magnético. En este método, potentes campos magnéticos retienen el plasma dentro del reactor, manteniéndolo lo suficientemente denso y caliente como para generar una reacción. Cuando los núcleos atómicos se fusionan, se libera una enorme cantidad de energía. CFS tiene la intención de utilizar el calor desprendido por la reacción para accionar una turbina de vapor.

Hitos importantes y acuerdos

La empresa ha logrado avances significativos en su reactor Sparc y espera alcanzar el punto de equilibrio científico (scientific breyk-iven) en 2027. El equilibrio científico es la fase crucial en la que la reacción de fusión produce más energía de la que el reactor consume para encenderla. Aunque esto no sea suficiente para exportar electricidad a la red general, un resultado así demuestra a los inversores que el camino elegido por la empresa es el correcto. Hasta la fecha, solo la National Ignition Facility del Lawrence Livermore National Laboratory ha conseguido un resultado similar.

Junto con los trabajos en el reactor Sparc, CFS también está finalizando el proyecto de la central Arc a escala comercial, cuya construcción está prevista en el estado de Virginia. La compañía energética italiana Eni ha anunciado que comprará electricidad de la central Arc por un valor superior a 1.000 millones de dólares. Asimismo, Google se ha comprometido a adquirir 200 megavatios de electricidad, lo que equivale a la mitad de la capacidad total de dicha central.