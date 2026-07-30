SpaceX despliega el mecanismo de captura para Starship en Florida

En el histórico complejo de lanzamiento LC-39A en Florida, los especialistas de SpaceX completaron con éxito la elevación de los enormes «palillos» mecánicos (chopsticks) instalados en la torre de servicio de la nave espacial Starship. Según ixbt.com, las imágenes publicadas muestran claramente cómo las pinzas masivas se elevaron hasta su altura máxima de trabajo durante varias horas. Así lo informa Ixbt.com informa .

Estas estructuras se consideran uno de los elementos clave diseñados para atrapar el propulsor Super Heavy que regresa después del vuelo. Como parte integral del sistema reutilizable Starship, esta tecnología permite que, tras la separación, el propulsor regrese al sitio de lanzamiento y la torre lo capture directamente en el aire.

Nueva infraestructura y pruebas

Este método ya ha sido probado con éxito en el cosmódromo de Starbase en Texas. Ahora, una infraestructura similar también se está preparando en la costa este de Estados Unidos. La actividad en el complejo LC-39A, desde donde se realizaron anteriormente las misiones del programa Apollo y los transbordadores espaciales, demuestra que SpaceX se está preparando seriamente para los lanzamientos de Starship desde Florida.

Según las estimaciones iniciales, si la empresa obtiene todos los permisos necesarios y completa las pruebas de infraestructura, los primeros intentos de atrapar el propulsor Super Heavy en este sitio podrían llevarse a cabo a finales de 2026. Cabe señalar que la Federal Aviation Administration (FAA) de EE. UU. propone cambios para simplificar los procesos de concesión de licencias de lanzamiento de cohetes para la industria espacial comercial.

Elon Musk y planes futuros

Anteriormente, Elon Musk comentó sobre los resultados del 13º vuelo de prueba de Starship que tuvo lugar el 24 de julio de 2026. Según él, la etapa superior realizó un aterrizaje controlado en el Océano Índico con tanta precisión que, si se le hubiera asignado esa tarea durante la prueba, se habría podido recibir a través de la torre de lanzamiento usando los «brazos» mecánicos en lugar de amerizar.

Los expertos de la industria espacial confían en que la implementación completa de esta tecnología acelerará significativamente el proceso de recuperación de los componentes del cohete. A su vez, esto aumentará drásticamente la eficiencia económica de los vuelos espaciales de próxima generación y abrirá el camino para misiones de larga distancia.