Alejandro Balde: No le tememos al Real Madrid y nuestro destino está en nuestras manos

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Alejandro Balde: No le tememos al Real Madrid y nuestro destino está en nuestras manos

El defensa del Barcelona, Alejandro Balde, afirmó que no temen en absoluto al Real Madrid y que lucharán por todos los trofeos en la próxima temporada. En una entrevista con un medio deportivo, el jugador subrayó que los culés deben centrarse en su propio juego, informa Goal.com informa .

Según la información del medio deportivo, Balde, quien mantiene la calma frente al rival a pesar de los fichajes de verano y el regreso del técnico José Mourinho, señaló que en el campo solo importan las acciones del propio equipo. En su opinión, el fútbol se juega de 11 contra 11 y los nombres de los jugadores no importan sobre el terreno de juego.

La Liga y la carrera por el título

Al hablar sobre la competitividad en el campeonato español, el futbolista de 22 años recordó que la temporada es larga y que solo se enfrentarán a sus principales rivales dos veces. Según él, el destino de La Liga depende directamente del propio equipo.

Balde también se detuvo en sus objetivos personales. Indicó que es joven, que tiene muchas oportunidades para crecer y aprender, y que su principal objetivo es mejorar su juego cada año.

Éxitos bajo la batuta de Hansi Flick

El club catalán ha ganado casi todos los trofeos nacionales en las últimas dos temporadas bajo la dirección de Hansi Flick. El defensa subrayó que es necesario seguir por este camino sin desviarse, continuar soñando y luchar por la victoria en todos los torneos.

Al responder a una pregunta sobre la Liga de Campeones, admitió que esta competición es la más importante y que todos desean ganarla. Sin embargo, añadió que no hay que obsesionarse y que se debe avanzar paso a paso.

El jugador añadió que el regreso de 8 campeones del mundo a la plantilla aportará una enorme confianza y que una plantilla fantástica, que ha demostrado su fuerza en los últimos años, les espera.

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