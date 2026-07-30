Nuevo imán turístico en el Issyk-Kul: los presidentes inauguran el primer club de golf internacional

A la orilla del lago Issyk-Kul se ha puesto en marcha un gran complejo que no es una simple instalación deportiva, sino que podría definir una nueva dirección para el turismo de Kirguistán. El presidente de Uzbekistán Shavkat Mirziyoyev Asia Central participó junto con los jefes de Estado de la región y de Azerbaiyán en la solemne ceremonia de inauguración del primer club de golf de categoría internacional del país.

Se espera que el nuevo club sirva para popularizar el golf, atraer turistas de altos ingresos al Issyk-Kul y ampliar el turismo estacional. Sin embargo, el impacto real del proyecto dependerá de cómo se organicen allí competiciones internacionales, servicios hoteleros y nuevos puestos de trabajo.

Los presidentes conocieron las oportunidades del nuevo complejo

El evento Shavkat Mirziyoyevse llevó a cabo en el marco de su visita a la ciudad de Cholpon-Ata. En la ceremonia participaron el líder de Kirguistán, Sadyr Japarov, así como los jefes de Estado de los países de Asia Central y Azerbaiyán.

A los líderes se les presentó la moderna infraestructura deportiva y turística creada en el complejo. Se destacó que la nueva instalación atenderá tanto a deportistas profesionales como a huéspedes que recién aprenden a jugar al golf, y en el futuro podría convertirse en un campo para albergar grandes competiciones.

Los jefes de Estado felicitaron a Sadyr Japarov y al pueblo de Kirguistán por la inauguración de la nueva instalación, deseándoles éxito en los proyectos destinados a aumentar el potencial turístico del país.

¿Qué tan grande es el proyecto?

Según la información difundida anteriormente sobre el complejo de golf, este se encuentra cerca de la aldea de Kosh-Kul, en la costa norte del Issyk-Kul.

El territorio total del proyecto abarca casi 104 hectáreas. Aproximadamente 70 hectáreas están destinadas a un campo de golf de 18 hoyos que cumple con los estándares internacionales. El campo está diseñado al estilo «links», un formato que generalmente implica el uso del relieve natural, el viento y las características de los espacios abiertos.

Los planes iniciales prevén en el territorio del complejo:

un campo de golf profesional;

una academia de golf;

apartamentos para visitantes;

instalaciones de ocio y restauración;

servicios especiales para los miembros del club;

la creación de infraestructura para competiciones y entrenamientos.

En las presentaciones anteriores del proyecto se indicó que también estaba planeada la construcción de más de 1.500 apartamentos para visitantes en la zona del complejo. Sin embargo, el informe oficial sobre la ceremonia de inauguración no reveló qué partes del complejo están plenamente operativas hasta el momento.

¿Por qué el golf es importante para el turismo?

En muchos países, el golf no es solo un deporte, sino un producto turístico que combina servicios de hotelería, restaurantes, transporte y entretenimiento.

Un turista común puede quedarse en una región uno o dos días. En cambio, un huésped que viene a jugar al golf suele quedarse varios días, utilizando además del campo el hotel, la comida, el transporte y otros servicios.

Por lo tanto, si el complejo funciona a plena capacidad, en el Issyk-Kul surgirá la oportunidad de:

prolongar la duración de la estancia de los turistas;

atraer a un público con alta capacidad de gasto;

celebrar competiciones internacionales;

desarrollar el negocio de servicios locales;

crear nuevos puestos de trabajo permanentes y estacionales.

Este proyecto es especialmente relevante desde el punto de vista de no limitar el turismo del Issyk-Kul solo a la playa y las vacaciones de verano. Aunque la temporada de golf depende del clima, puede ayudar a mantener el flujo turístico también en los meses de primavera y otoño.

La inauguración también tiene un simbolismo político

La participación simultánea de varios jefes de Estado en la ceremonia otorgó al recinto un estatus superior al de un simple club deportivo local.

Esto demuestra, por un lado, el deseo de Kirguistán de mostrar grandes proyectos turísticos a nivel regional. Por otro lado, también apunta a las oportunidades de cooperación entre los países de Asia Central y Azerbaiyán en el sector turístico.

Si los países de la región crean rutas turísticas unidas, un visitante extranjero puede visitar varios países en un solo viaje. El complejo de golf en el Issyk-Kul podría ser una de esas rutas regionales que combinan naturaleza, deporte y descanso prémium.

Aún quedan preguntas sin responder

El informe oficial no proporcionó información detallada sobre el coste de construcción del complejo, sus inversores, el número de empleados y el flujo turístico anual esperado.

Asimismo, las siguientes cuestiones siguen abiertas:

las condiciones de acceso y membresía al club;

el calendario de competiciones internacionales;

la fecha de apertura de los hoteles y apartamentos;

los puestos de trabajo creados para la población local;

el sistema de uso de recursos hídricos y mantenimiento del campo.

Los campos de golf requieren un territorio amplio y un mantenimiento constante. Por ello, en una zona ecológicamente frágil como el Issyk-Kul, el consumo de agua del proyecto y su impacto en la naturaleza siguen siendo un tema importante para el público.

Conclusión principal

La apertura del primer club de golf de categoría internacional en Kirguistán demuestra el inicio de una nueva dirección en el sector turístico del país.

La participación de Shavkat Mirziyoyev y otros jefes de Estado en la ceremonia elevó la importancia regional del proyecto. Se espera que el complejo sirva para popularizar el golf, atraer a una nueva categoría de turistas al Issyk-Kul y desarrollar el turismo deportivo.

Ahora, la principal intriga es si el gran campo y la moderna infraestructura podrán convertirse en un flujo turístico real, competiciones internacionales y una nueva fuente de ingresos para la población local.