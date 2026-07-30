La demanda de ingenieros forward-deployed se dispara en el mercado de la IA

La demanda de especialistas que ayuden a las empresas a obtener beneficios prácticos de las tecnologías modernas en la industria de la inteligencia artificial está creciendo a un nivel sin precedentes. Según la firma de búsqueda ejecutiva Christian & Timbers, solo hay 2 000 especialistas en EE. UU. con las habilidades, la experiencia y la práctica en IA necesarias para garantizar que las empresas obtengan un retorno real de sus inversiones en IA. Así lo informa Techcrunch.com informa .

En un estudio compartido con TechCrunch, se destaca que este número de especialistas no representa simplemente vacantes de empleo, sino el total de expertos disponibles en todo el país. A medida que las empresas pasan de la fase de utilizar los mejores modelos a buscar formas de integrarlos en sus flujos de trabajo y mejorar los resultados financieros, el concepto de ingeniero forward-deployed (FDE) adquiere una relevancia crucial. Los FDE son especialistas que se dedican a crear, implementar y poner en marcha software o modelos de inteligencia artificial dentro de las organizaciones clientes.

Demanda de especialistas y dinámica del mercado

El estudio de Christian & Timbers predice un salto del 2 100 % en la demanda de estos especialistas para finales de año. Esta investigación se basa en entrevistas con más de 250 ejecutivos de nivel C en 180 empresas, encuestas a directivos de 80 empresas de Fortune 500, así como en conversaciones mantenidas entre enero y junio con más de 300 FDE e ingenieros de IA aplicada.

A principios de año, solo entre el 5 % y el 10 % de las empresas planeaban contratar FDE, principalmente para pequeños proyectos piloto. Sin embargo, al cierre del segundo trimestre, esta cifra se disparó al 70 %. Las mayores firmas de consultoría y servicios informan de la necesidad de multiplicar por 10 sus plantillas de FDE, formando equipos completos de entre 20 y 100 personas.

Escasez de talento y desafíos futuros

Según Jeff Christian, fundador de Christian & Timbers, estos procesos ocurren a una velocidad que nunca antes había visto, y las empresas siguen contratando activamente incluso en pleno verano. Si los datos del estudio resultan correctos, dicha demanda superará significativamente la oferta de talento disponible. El informe señala que actualmente hay unos 17 000 FDE en el mercado estadounidense, y una parte importante de ellos ya está empleada por Palantir, la empresa que fundó este concepto hace años.

Los expertos señalan que solo una pequeña fracción de los FDE en el mercado es capaz de generar un retorno de la inversión (ROI) real de decenas de millones de dólares. Este rendimiento puede manifestarse acelerando los ingresos en el lado de la conquista del mercado o automatizando los procesos de procesamiento de miles de documentos. Como señaló Chris Taylor, líder de una firma de servicios FDE que comenzó a trabajar con Anthropic, muchos ingenieros pueden ayudar a los empleados de una empresa a adoptar Claude Code, pero muy pocos son capaces de construir un producto estrella de IA desde cero.