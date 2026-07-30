Mike Tyson revela el secreto: ¿Quién fue su verdadero ídolo y no Muhammad Ali?

El excampeón mundial indiscutible de peso pesado, el legendario Mike Tyson, sorprendió a todos al admitir que su boxeador favorito no era Muhammad Ali. "Iron Mike" señaló a otra leyenda del pugilismo como su verdadero referente.

Zamin.uz informa, basándose en la entrevista de la leyenda estadounidense al medio ESNEWS, sobre los detalles de esta confesión inesperada y las razones de la elección de Tyson.

Una elección histórica: Roberto Durán

Mike Tyson decantó su elección por el panameño Roberto Durán, leyenda y campeón mundial en cuatro divisiones de peso. Tyson destacó que desde joven se sintió muy cercano a Durán.

La razón principal es que ambos pasaron sus años de infancia en condiciones difíciles y en la pobreza.

— Roberto Durán. Él creció en la pobreza como yo. Yo no era tan simpático y apuesto como Muhammad Ali, era un chico de la calle. Por eso quería ser como Durán; él era mi ídolo singular, — declaró Mike Tyson.

La foto muestra los años de juventud de Tyson y Durán, la infancia transcurrida en duras condiciones y momentos de pelea dentro del cuadrilátero.

Ali, Durán y el interés por el boxeo

Anteriormente, Tyson había afirmado que fue precisamente Muhammad Ali quien despertó en él su primer interés por el boxeo. Sin embargo, según sus palabras, Roberto Durán y Sugar Ray Leonard lo obligaron a desear seriamente subir al ring.

Tyson destaca especialmente que el estilo del deportista panameño era muy afín a su propia naturaleza:

Boxeo ofensivo

Presión constante

Disposición para el intercambio de golpes duros

La imagen de Durán como un chico "salido de la calle" estuvo más cerca del corazón de Tyson.

Durán: La leyenda de los "Manos de Piedra"

Roberto Durán, apodado "Manos de Piedra", fue campeón mundial en los pesos ligero, wélter, superwélter y mediano. Una de sus victorias más brillantes es su primer combate contra Sugar Ray Leonard en 1980.

Durán peleó en el ring profesional durante casi medio siglo. Su récord es de 103 victorias, 16 derrotas y 70 nocauts. En 2007 fue incorporado al Salón de la Fama del Boxeo Internacional.

Tabla de información principal

Medida / Información Detalles Boxeador legendario Mike Tyson Boxeador favorito Roberto Durán Motivo de elección Pasado común (pobreza, crianza callejera), estilo agresivo El papel de Muhammad Ali Despertó el primer interés por el boxeo Logros de Roberto Durán Campeón mundial en cuatro divisiones, "Manos de Piedra", 103 victorias, miembro del Salón de la Fama El principal logro de Mike Tyson El campeón mundial de peso pesado más joven de la historia (a los 20 años)

La confesión de Mike Tyson sobre su boxeador favorito y la legendaria carrera de Roberto Durán son uno de los temas más candentes del mundo del boxeo.

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