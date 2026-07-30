Yurent limita la velocidad de los infractores mediante un sistema de calificación

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Yurent limita la velocidad de los infractores mediante un sistema de calificación

La popularidad de los medios de transporte personal en las ciudades, en particular los patinetes eléctricos, plantea la cuestión de mejorar la cultura de su uso y garantizar la seguridad vial. Según Ixbt.com, el popular servicio de kicksharing « Yurent » ha hecho balance de los primeros resultados del sistema de calificación especial introducido para los usuarios. En consecuencia, se ha limitado la velocidad de casi 35 000 usuarios que infringían sistemáticamente las normas de tráfico. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la empresa, este indicador representa menos del uno por ciento de la audiencia total de la plataforma. De acuerdo con las reglas del sistema, cada usuario registrado recibe inicialmente una calificación de 100 puntos. Si el conductor no se baja del patinete al cruzar los pasos de peatones o lo deja en un lugar inadecuado, su puntuación disminuye.

Cómo funciona el sistema de calificación

A medida que disminuyen los puntos del usuario, la velocidad máxima del patinete que conduce también se reduce automáticamente. En algunos casos, el límite de velocidad puede reducirse hasta un 20 por ciento de la norma establecida para un tramo determinado. Sin embargo, antes de llegar a estas medidas, el servicio mantiene otros mecanismos de seguridad. En particular, siguen vigentes las zonas de baja velocidad, las áreas prohibidas, las multas y la práctica de bloquear cuentas por infracciones graves.

La mayoría de las infracciones se detectan basándose en denuncias recibidas a través de bots de chat en las aplicaciones de mensajería Telegram y Max. Los especialistas verifican minuciosamente cada mensaje y los puntos de calificación del usuario solo se reducen si existen pruebas confirmadas. Según las estadísticas, aproximadamente un tercio de las quejas recibidas han provocado una caída en la calificación.

Cambios positivos y seguridad

Otro aspecto conveniente del sistema es que si el usuario cumple con las normas de tráfico en el futuro y no recibe multas, su calificación se recupera gradualmente. Al mismo tiempo, la velocidad máxima del patinete también se restablece a su estado anterior. Las estadísticas internas de la empresa muestran que, tras la introducción de los límites de velocidad, el 96 por ciento de los infractores dejó de cometer infracciones posteriormente.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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