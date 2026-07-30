Tesla fabricó su coche eléctrico número 10 millones

Tesla, líder en el mercado de vehículos eléctricos, ha alcanzado un hito histórico en su historia al sacar de la línea de montaje su coche número 10 millones. Según informa ixbt.com, la compañía lo anunció el jueves en su página de redes sociales, registrándose esta cifra exactamente seis años después de la producción del coche número un millón. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Este hito de aniversario significa que se ha cumplido a medias el primero de los cuatro «objetivos de producto» principales establecidos para que Elon Musk obtenga su gigantesco paquete de compensación aprobado por los accionistas, con un valor total de 1 billón de dólares. Según el contrato, para 2035 se exige que Musk eleve el número de automóviles producidos por la empresa a 20 millones, alcance los 10 millones de suscriptores activos del software Full Self-Driving, y ponga en marcha un millón de robots y un millón de robotaxis.

Ritmo de producción y desafíos futuros

A pesar de varios años de rápido crecimiento gracias al éxito de los vehículos eléctricos Model 3 y Model Y, Tesla aún no ha logrado vender 2 millones de automóviles en un solo año calendario. Si la empresa mantiene su ritmo actual o continúa desacelerándose, le llevará al menos hasta principios de la década de 2030 alcanzar la marca de los 20 millones. Anteriormente, Elon Musk había prometido que Tesla produciría 20 millones de coches al año para 2030, pero abandonó este plan debido a la desaceleración de las ventas.

Sin embargo, entre estos cuatro objetivos de producto, la cifra establecida para el número de automóviles es a la que la empresa más se ha acercado. A modo de comparación, la empresa china BYD ya ha producido y vendido más de 17 millones de «vehículos de nueva energía», de los cuales aproximadamente la mitad son coches híbridos.

Competencia en el mercado interno y situación financiera

En el mercado estadounidense, la competencia para Tesla puede parecer haber disminuido debido a que los principales fabricantes de automóviles han retrasado ligeramente la producción de vehículos eléctricos y las startups como Rivian y Lucid Motors tienen dificultades para ampliar su escala. Sin embargo, la empresa no está exenta de problemas en su propio mercado doméstico. Según los últimos datos, las ventas en EE. UU. en el segundo trimestre disminuyeron un 13 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, y la empresa se ha visto obligada a recurrir a nuevos mercados como Japón, Australia y Lituania para encontrar compradores.

Además, para que Elon Musk pueda reclamar el valor total del paquete de compensación, el beneficio de la empresa (EBITDA ajustado) debe alcanzar los 400 000 millones de dólares para 2035. En la actualidad, este requisito parece una tarea bastante compleja, ya que el EBITDA ajustado de la empresa ronda los 3 270 millones de dólares. Las drásticas reducciones de precios, la disminución de los subsidios y el fuerte aumento de los gastos en los campos de la IA y la robótica están provocando la contracción de este indicador.