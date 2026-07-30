Okta adquiere Permiso, especialista en seguridad de IA

Okta, uno de los líderes en la gestión de identidades digitales, ha llegado a un acuerdo para adquirir la startup Permiso Security, enfocada en la protección de agentes AI y programas automatizados. En el mercado tecnológico, este paso demuestra un aumento drástico en la demanda de protección de identidades de máquinas en un momento en que las empresas utilizan ampliamente software autónomo en sus operaciones. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Aunque Okta no ha revelado oficialmente los términos del acuerdo, TechCrunch, citando fuentes, informa que el valor de esta adquisición es de casi 200 millones de dólares y se realiza principalmente en efectivo. Los representantes de Okta no han negado esta cifra, pero se han negado a precisar los detalles financieros. Se espera que el acuerdo se cierre en el tercer trimestre del año fiscal 2027 de Okta.

Un paso estratégico centrado en la seguridad de la IA

El mercado moderno de ciberseguridad está pasando de simplemente verificar los inicios de sesión de los usuarios a una fase de monitoreo continuo de las acciones de las aplicaciones y los agentes AI que han obtenido acceso a la red. Este cambio intensifica la competencia para proteger las identidades de máquinas a medida que las empresas integran más profundamente la AI en sus procesos de trabajo.

Fundada en 2022, el equipo de Permiso desarrolla software que ayuda a detectar actividades sospechosas en entornos cloud después de que los usuarios o las aplicaciones obtienen derechos de acceso a la red. Recientemente, la startup amplió su plataforma con capacidades para monitorear agentes AI y otras identidades de máquinas.

Expertos y capacidades tecnológicas

Fundada por los exdirectivos de FireEye, Paul Nguyen y Jason Martin, Permiso se especializa en detectar ataques que se desplazan a través de la infraestructura cloud utilizando identidades robadas o comprometidas. En abril, la startup presentó la plataforma SandyClaw, que analiza las capacidades de los agentes AI en un entorno seguro para detectar acciones maliciosas antes de su ejecución.

Como destacó Ely Kahn, director de producto de Okta, esta adquisición mejora significativamente la capacidad de la empresa para proteger los agentes AI y otras identidades sin intervención humana. A su vez, Permiso aporta a Okta su fuerte equipo de investigación de seguridad y amenazas.

Para su información, Permiso había recaudado hasta ahora un total de unos 29 millones de dólares en inversiones. Tras la ronda de financiación Serie A de 18,5 millones de dólares liderada por Altimeter Capital en abril de 2024, el valor de esta startup con sede en Palo Alto se estimó en 80 millones de dólares.