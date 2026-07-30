Spotify permite a los usuarios añadir recuerdos personales a las pistas

El famoso servicio de streaming Spotify ha introducido una función totalmente nueva diseñada para personalizar aún más las listas de reproducción musicales. Según la información difundida por TechCrunch, ahora será posible dejar notas y recuerdos únicos en cada canción. Así lo informa Techcrunch.com al reportar esta noticia.

La nueva característica permite a los oyentes guardar recuerdos sobre por qué se añadió una canción específica a la lista de reproducción o dónde la escucharon por primera vez. Por ejemplo, una pista descubierta mientras caminaban por las calles de París o una melodía que sonó durante una primera cita ahora puede tener su propia pequeña anotación.

La oportunidad de convertir las listas de reproducción musicales en un diario

Según explican los representantes de la compañía, con el tiempo estas notas forman un panorama completo que refleja los gustos musicales del oyente y los momentos importantes de su vida. Este enfoque transforma las colecciones musicales habituales en un espacio de recuerdos personales.

Este paso permite a la plataforma Spotify introducir un elemento propio de diario, a diferencia de sus principales competidores como Apple Music y YouTube Music. Dicha opción aún no está disponible en otras plataformas de la competencia, lo que garantiza la singularidad de la empresa.

Normas de uso y restricciones de la función

Según la información de ixbt.com, la nueva función se ofrece por igual a los usuarios de las tarifas gratuita y premium. Sin embargo, para utilizarla se requiere tener al menos 16 años y el servicio por ahora solo se ha lanzado en mercados seleccionados.

Su activación es muy sencilla: el usuario debe entrar en una lista de reproducción creada por él o que contenga canciones añadidas por él, hacer clic en el menú de tres puntos junto a la canción y seleccionar la opción « Add note » (Añadir nota). Después, se introduce el texto y se guarda.

La nota creada será visible para todos los usuarios que puedan ver la lista de reproducción, y el nombre del autor aparecerá enlazado a su perfil. Esto crea un entorno de comunicación único entre los oyentes a través de sus gustos musicales y recuerdos.

Modo de carrera para los amantes del deporte

Asimismo, otra novedad anunciada por Spotify ese mismo día se llama Running Mode. Esta función selecciona canciones según las diferentes etapas de la carrera y cambia automáticamente a la siguiente pista en función de la velocidad y las preferencias del usuario.

Este modo de carrera está disponible actualmente para los usuarios de la tarifa premium en algunos países, mientras la compañía continúa ampliando las oportunidades para combinar la actividad física con la música.