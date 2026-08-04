Xiaomi presenta dos nuevos proyectores económicos

La marca Xiaomi ha presentado oficialmente en el mercado chino sus nuevos modelos de proyectores económicos, llamados Redmi Projector 5 y Redmi Projector 5 Pro. Según Ixbt.com, ambos dispositivos destacan por ofrecer imágenes en Full HD y por incorporar sistemas avanzados de ajuste automático. Al respecto, Ixbt.com lo informa.

Características del Redmi Projector 5

El modelo estándar Redmi Projector 5 ofrece un brillo de 400 lúmenes según el estándar CVIA y puede proyectar imágenes en pantallas de hasta 120 pulgadas de diagonal. Uno de sus aspectos más destacados es el soporte metálico integrado, capaz de girar 360 grados, que permite proyectar la imagen no solo en una pared, sino también directamente en el techo.

El ajuste automático de la imagen se realiza mediante un sensor de detección láser, enfoque automático y un sistema de corrección de la distorsión trapezoidal. En cuanto a sus especificaciones técnicas, el dispositivo cuenta con 1 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento.

Ventajas de la versión Pro

El Redmi Projector 5 Pro está dirigido a los usuarios que buscan un mayor rendimiento. Su brillo alcanza los 1000 lúmenes según el estándar CVIA y admite una frecuencia de actualización de 120 Hz. El proyector incorpora un módulo óptico cerrado y una lente totalmente de vidrio. Xiaomi afirma que esto mejora la nitidez de la imagen aproximadamente un 10 % frente a los dispositivos de la generación anterior.

La versión Pro está basada en un procesador MediaTek MT9660 y cuenta con 2 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento flash. Además, su soporte permite ajustar cómodamente el ángulo hasta 150 grados. El sistema de sonido incluye dos altavoces de 10 vatios cada uno y radiadores pasivos, con compatibilidad con la tecnología Dolby Audio.

Los precios en el mercado chino destacan por ser asequibles: el modelo estándar Projector 5 cuesta aproximadamente 999 yuanes (145 dólares), mientras que la versión Pro sale a la venta por 1899 yuanes (280 dólares).