El director de Snap evitó las preguntas sobre las ventas de las gafas inteligentes Specs

Según Ixbt.com, el director ejecutivo de Snap, Evan Spiegel, evitó responder claramente a las preguntas sobre la demanda inicial y las reservas anticipadas de las esperadas gafas inteligentes Specs durante la reunión con inversores dedicada a los resultados del segundo trimestre. Esta situación despertó interés y generó diversos debates en el mercado tecnológico antes del evento oficial de presentación previsto para septiembre, ya que el nuevo dispositivo se considera un paso estratégico importante para el futuro de la empresa. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Durante la reunión, Spiegel destacó que los clientes y usuarios querían probar el dispositivo directamente. Según sus palabras, el precio de 2195 dólares estadounidenses implica que se trata de una decisión que los compradores deben considerar detenidamente. Aunque los desarrolladores y los especialistas familiarizados con las capacidades de la plataforma comprenden bien los avances tecnológicos, para los consumidores generales es especialmente importante poder sostener el dispositivo en las manos y probarlo en persona.

Política de precios y competencia en el mercado

En esta comparación, cabe destacar que el precio de Specs es superior al de otros dispositivos portátiles populares del mercado. En particular, las gafas inteligentes Meta Ray-Ban parten de aproximadamente 350 dólares, por lo que el producto de Snap resulta considerablemente más caro. Al mismo tiempo, se señaló que son más económicas que el visor Vision Pro de Apple, cuyo precio comienza en 3500 dólares. Presentado en junio tras más de diez años de desarrollo, este dispositivo intenta encontrar su lugar en el mercado.

Los inversores preguntaron a Spiegel por qué se había elegido precisamente esta estrategia financiera, por qué la empresa actuaba de forma independiente en lugar de asociarse con otros grandes socios y en qué se basaba su posibilidad de triunfar frente a gigantes como Apple, Meta y Alphabet. Spiegel respondió que la oportunidad de crear la futura plataforma informática era enorme y que Snap confiaría en sus propias capacidades para lograrlo.

Ventaja del pionero y planes de futuro

Según Spiegel, algunas personas quizá aún no comprendan plenamente lo complejas que son técnicamente las Specs. Cuando la empresa comenzó a introducir innovaciones en el ámbito de las redes sociales, llegó tarde a un mercado en el que ya existían aplicaciones como Facebook, Instagram y Twitter. Sin embargo, con esta nueva categoría de dispositivos, afirmó que Snap disfruta de una ventaja de pionero, algo que demuestra sus puntos fuertes como empresa innovadora.

Al responder a una pregunta sobre la adaptación del producto al mercado, Spiegel estimó que su aceptación generalizada entre los consumidores podría producirse en los últimos años de la década. Añadió que en el futuro sería necesario reducir el peso y el precio del dispositivo para que el volumen de ventas aumentara de forma significativa. Aun así, el hecho de que los desarrolladores lleven varios años creando aplicaciones para la plataforma Specs ofrece una ventaja importante a la empresa.