Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil

La empresa estadounidense Unigrid Battery ha comenzado la entrega comercial de sus sistemas de almacenamiento de energía Na+Casa, basados en tecnología de sodio-ion, destinados a hogares. Estos dispositivos innovadores destacan por su durabilidad y seguridad frente a las baterías de litio-ion tradicionales. Las primeras unidades ya se han instalado en hogares privados en Europa, y se espera su llegada al mercado estadounidense en 2026 tras los procesos de certificación. Así lo informa Ixbt.com informa .

El nuevo sistema está diseñado principalmente para propietarios que utilizan paneles solares. Na+Casa permite almacenar el exceso de electricidad producido durante el día para su uso nocturno, además de servir como fuente de respaldo en caso de cortes de energía. Esta tecnología es una solución prometedora para regiones donde los días soleados son frecuentes pero la estabilidad energética es fundamental.

Capacidades técnicas y garantía de larga vida

La base del dispositivo es la tecnología propia NCO de sodio-ion de Unigrid. La capacidad de esta batería para uso doméstico es de 9,25 kWh. El fabricante afirma que el sistema está diseñado para funcionar eficazmente durante unos 25 años. Esta cifra es prácticamente idéntica a la vida útil de los paneles solares modernos, lo que permite a los usuarios evitar la necesidad de reemplazar la batería durante todo el ciclo de vida del sistema.

Otra ventaja importante del sistema Na+Casa es su fácil integración en la infraestructura existente. Según ixbt.com, la batería es compatible con la mayoría de los inversores híbridos del mercado. Esto permite añadir la nueva batería a instalaciones solares ya existentes sin realizar cambios complejos.

Diferencias principales con las baterías de litio-ion

A diferencia de las baterías de litio-ion ampliamente utilizadas hoy en día, la química de sodio-ion presenta varias ventajas:

Seguridad: Las baterías de sodio-ion son menos propensas a incendios y explosiones, lo que las hace más seguras para su almacenamiento en interiores.

Las baterías de sodio-ion son menos propensas a incendios y explosiones, lo que las hace más seguras para su almacenamiento en interiores. Resistencia a la temperatura: El sistema funciona de manera estable en un amplio rango de temperaturas, desde -40 °C hasta +60 °C.

El sistema funciona de manera estable en un amplio rango de temperaturas, desde -40 °C hasta +60 °C. Materias primas económicas: El sodio (sal) es un recurso mucho más abundante y económico que el litio.

La empresa Unigrid fue fundada en 2021 como una start-up de la Universidad de California en San Diego. Actualmente, la compañía produce baterías con una capacidad de 200 MWh al año. Según el plan, para 2027 la capacidad de producción alcanzará los 2 GWh. En el futuro, la empresa tiene como objetivo aplicar esta tecnología no solo a los hogares, sino también a la industria de los vehículos eléctricos.