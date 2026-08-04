Peredelkino organizará una residencia fotográfica con smartphones Huawei de gama alta

La famosa Casa de la Creación de Peredelkino, en la región de Moscú, organiza por primera vez en su historia una residencia especialmente dedicada a fotógrafos. El proyecto, titulado «Más cerca de lo que parece», comenzará el 23 de agosto de 2026 y durará una semana. Realizado en colaboración con Huawei, busca documentar con smartphones modernos la vida cotidiana, la arquitectura y la naturaleza de esta ciudad de escritores. La iniciativa ya está despertando el interés de los amantes del arte. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, la conocida fotógrafa y galerista Nina Gomiashvili participa como comisaria principal del proyecto. Los ocho autores seleccionados mediante concurso trabajarán en fotografía documental, de naturaleza y arquitectura, además de abordar los temas de la memoria y la vida cotidiana. El programa presta especial atención a la fotografía a distancia y a las capacidades de zoom, lo que permite a los creadores captar detalles importantes sin acercarse al entorno.

Capacidades técnicas y dispositivos avanzados

Durante el proyecto, los participantes dispondrán de los últimos modelos insignia de Huawei: los smartphones Huawei Pura 90s Pro Max y Pura 90s Pro. En concreto, el modelo más avanzado de la gama, el Pura 90s Pro Max, incorpora un teleobjetivo periscópico de 200 megapíxeles compatible con zoom óptico 4x y zoom digital 100x. Este teleobjetivo permite fotografiar pequeños detalles con gran nitidez incluso desde lejos.

El dispositivo también cuenta con un sensor principal RYYB de 50 megapíxeles. Su apertura variable f/1,4–f/4,0 garantiza imágenes de alta calidad incluso con poca luz. El modelo insignia, equipado con una pantalla de 6,9 pulgadas, incorpora el sistema fotográfico XMAGE de segunda generación, algoritmos AI, un procesador HiSilicon Kirin 9030S de 5 nm y una batería de 6000 mAh. La versión Pura 90s Pro se presenta con una pantalla ligeramente más pequeña de 6,6 pulgadas, cámaras principal y teleobjetivo de 50 megapíxeles y un atractivo diseño disponible en varios colores.

Formato abierto y archivo digital

La residencia no se celebrará a puerta cerrada, sino que estará abierta a todas las personas interesadas. Cada día, los autores se reunirán a una hora determinada alrededor de una mesa común para debatir las imágenes tomadas y seleccionar las mejores fotos del día. Cualquier persona podrá asistir al proceso, obtener respuestas a sus preguntas y escuchar conferencias especiales dedicadas al arte de fotografiar con un smartphone.

Los resultados finales del proyecto se publicarán en septiembre de 2026 en una página digital especial del sitio pro-peredelkino.org. Allí se recopilarán los mejores trabajos de los participantes, vídeos y diarios de observación. Cada fotografía incluirá geotags, lo que permitirá a los futuros visitantes descubrir por su cuenta rutas especiales por Peredelkino que recorran los lugares de interés destacados por los autores.