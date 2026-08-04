El precio de las tarjetas gráficas GeForce RTX 50 se dispara en Corea del Sur

·66·Tecnología
El precio de las tarjetas gráficas GeForce RTX 50 se dispara en Corea del Sur

La demanda mundial y la política de precios de NVIDIA para sus chips gráficos de nueva generación vuelven a estar en el centro de la atención. Según informa ixbt.com, el precio de las tarjetas gráficas GeForce RTX 50 en Corea del Sur está a punto de aumentar entre un 20 y un 30 % de una sola vez, y el proceso ya ha comenzado. Así lo informa Ixbt.com informa el medio.

Según se ha dado a conocer, grandes fabricantes de tecnología han suspendido temporalmente sus entregas antes de la subida de precios prevista para agosto. De acuerdo con un distribuidor local, una de las empresas con una cuota reducida del mercado interno está considerando aumentar los precios aproximadamente un 20 %. Otros grandes fabricantes, por su parte, se preparan para elevarlos hasta un 30 %.

Precios actuales del mercado y encarecimiento de los modelos insignia

Los cambios de precios ya se reflejan en el comercio minorista. En concreto, en el mercado surcoreano, la GeForce RTX 5070 se vende actualmente por al menos 770 dólares estadounidenses. Esto supone una carga financiera adicional para los compradores.

Sin embargo, el mayor salto se observó en el modelo insignia GeForce RTX 5090. Esta potente tarjeta gráfica se vende ahora por al menos 5.100 dólares. A modo de comparación, esta cifra es nada menos que 1.000 dólares superior a la de hace un mes.

Tendencias a escala mundial

Según los expertos, la situación actual es consecuencia de un encarecimiento que ya se ha producido. Sin embargo, todavía no está claro si los precios seguirán subiendo. Durante la última semana, se registró un fuerte aumento de los precios de los dispositivos de la serie GeForce RTX 50 en casi todas las regiones del mundo.

La principal cuestión ahora es hasta qué nivel subirán los precios y si los valores actuales serán definitivos, al menos durante los próximos días. Los cambios en la cadena de suministro mundial y la política de los fabricantes siguen afectando a los consumidores.

GeForce RTX 50Tarjetas GráficasNVIDIACorea del SurTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Elon Musk inicia la construcción del Advanced Technology Chip Fab en TexasElon Musk inicia la construcción del Advanced Technology Chip Fab en TexasHoy, 12:28Las tarjetas gráficas con 4 GB de memoria ponen a prueba sus capacidades en juegos modernosLas tarjetas gráficas con 4 GB de memoria ponen a prueba sus capacidades en juegos modernosHoy, 11:24La NASA indica que la Estación Espacial Internacional podría funcionar después de 2030La NASA indica que la Estación Espacial Internacional podría funcionar después de 2030Hoy, 10:52«Samarqand-2028» se dirige a la órbita con un módulo AI uzbeko…«Samarqand-2028» se dirige a la órbita con un módulo AI uzbeko…Hoy, 08:17Qué resultados ofrece la legendaria tarjeta gráfica GeForce GTX 1080 Ti en los juegos actualesQué resultados ofrece la legendaria tarjeta gráfica GeForce GTX 1080 Ti en los juegos actualesHoy, 05:24El director de Palantir critica el mercado de la inteligencia artificialEl director de Palantir critica el mercado de la inteligencia artificialHoy, 04:26
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil