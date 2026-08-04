El precio de las tarjetas gráficas GeForce RTX 50 se dispara en Corea del Sur

La demanda mundial y la política de precios de NVIDIA para sus chips gráficos de nueva generación vuelven a estar en el centro de la atención. Según informa ixbt.com, el precio de las tarjetas gráficas GeForce RTX 50 en Corea del Sur está a punto de aumentar entre un 20 y un 30 % de una sola vez, y el proceso ya ha comenzado. Así lo informa Ixbt.com informa el medio.

Según se ha dado a conocer, grandes fabricantes de tecnología han suspendido temporalmente sus entregas antes de la subida de precios prevista para agosto. De acuerdo con un distribuidor local, una de las empresas con una cuota reducida del mercado interno está considerando aumentar los precios aproximadamente un 20 %. Otros grandes fabricantes, por su parte, se preparan para elevarlos hasta un 30 %.

Precios actuales del mercado y encarecimiento de los modelos insignia

Los cambios de precios ya se reflejan en el comercio minorista. En concreto, en el mercado surcoreano, la GeForce RTX 5070 se vende actualmente por al menos 770 dólares estadounidenses. Esto supone una carga financiera adicional para los compradores.

Sin embargo, el mayor salto se observó en el modelo insignia GeForce RTX 5090. Esta potente tarjeta gráfica se vende ahora por al menos 5.100 dólares. A modo de comparación, esta cifra es nada menos que 1.000 dólares superior a la de hace un mes.

Tendencias a escala mundial

Según los expertos, la situación actual es consecuencia de un encarecimiento que ya se ha producido. Sin embargo, todavía no está claro si los precios seguirán subiendo. Durante la última semana, se registró un fuerte aumento de los precios de los dispositivos de la serie GeForce RTX 50 en casi todas las regiones del mundo.

La principal cuestión ahora es hasta qué nivel subirán los precios y si los valores actuales serán definitivos, al menos durante los próximos días. Los cambios en la cadena de suministro mundial y la política de los fabricantes siguen afectando a los consumidores.