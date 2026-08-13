Minisforum presenta un nuevo mini-PC con procesador Intel Core i9
La empresa Minisforum amplía su gama de ordenadores compactos con un nuevo dispositivo de alto rendimiento. Según ixbt.com, esta nueva versión de la serie M1 llega con un procesador móvil moderno y opciones de conectividad ampliadas. Este miniordenador está dirigido a profesionales y usuarios aficionados a los videojuegos que valoran una gran potencia en un chasis compacto, y también destaca por su política de precios. informa de ello.
La principal característica del dispositivo es su «corazón»: el procesador Intel Core i9-13900HX. Este chip se diferencia del procesador Core i9-12950HX utilizado en el anterior modelo M1-1295 por su arquitectura de núcleos más eficiente energéticamente y sus frecuencias más elevadas. Esto permite al dispositivo ofrecer un funcionamiento estable y rápido al trabajar con aplicaciones exigentes y de gran tamaño.
Especificaciones técnicas y configuraciones de memoriaEl fabricante ofrece varias configuraciones de memoria para que los usuarios puedan elegir según sus necesidades y presupuesto. En particular, el precio de la versión básica, sin RAM ni unidad de almacenamiento, parte de 400 dólares estadounidenses. Esto permite seleccionar e instalar libremente los componentes preferidos.
Para quienes prefieren una solución lista para usar, la versión con 16 GB de RAM y un SSD de 500 GB tiene un precio de 600 dólares. La modificación más avanzada y con equipamiento completo incorpora 32 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento rápido, con un precio de 797 dólares.
Estructura interna y redes inalámbricasEn el interior del chasis del mini-PC hay dos ranuras para memoria RAM DDR4 SO-DIMM y dos conectores para SSD M.2 2280 con interfaz PCIe Gen4 ×4. Esto permite ampliar considerablemente el almacenamiento del dispositivo en el futuro. En cuanto a las conexiones inalámbricas, el equipo también cumple plenamente con los requisitos actuales gracias a Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2.
El conjunto de interfaces y puertos también es muy completo, lo que facilita la conexión de distintos periféricos. Incluye un puerto RJ45 con una velocidad de 2,5 Gbit/s para conectarse a la red, un USB-C de tamaño completo que funciona a 10 Gbit/s y varios puertos USB-A.
Para conectar monitores, el dispositivo ofrece salidas DisplayPort 1.4 y HDMI 2.1 TMDS, que permiten transmitir imágenes en alta definición. Además, el chasis incorpora tres conectores de audio de 3,5 milímetros, lo que facilita su uso con distintos sistemas acústicos.
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