El Arsenal vuelve a poner sobre la mesa el fichaje de Ezri Konsa

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El Arsenal vuelve a poner sobre la mesa el fichaje de Ezri Konsa

El Arsenal de Londres está intensificando sus esfuerzos para fichar al defensa del Aston Villa Ezri Konsa antes del cierre del mercado de verano. Según la BBC, los « Gunners » no han renunciado a contratar al experimentado internacional inglés para cubrir adecuadamente la baja de William Saliba. La grave lesión sufrida por William Saliba durante un partido con la selección, que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante un largo periodo, obliga al cuerpo técnico de Mikel Arteta a activarse de inmediato en el mercado de fichajes. Sobre este asunto, Goal.com informa .

Por ahora, las diferencias económicas son un obstáculo importante en las negociaciones entre ambos clubes. La directiva del Arsenal había ofrecido inicialmente 30 millones de libras esterlinas por el jugador de 28 años, pero el Aston Villa rechazó la propuesta de inmediato. El club de Birmingham exige el doble de esa cantidad por su líder. La entidad ha fijado un precio elevado teniendo en cuenta la enorme contribución de Konsa a las victorias en la Europa League y a la clasificación de Inglaterra para las semifinales del Mundial.

Diferencia en el precio del fichaje y alternativas

Mikel Arteta considera a Konsa su principal objetivo para reforzar la profundidad de la defensa. Aunque Bruno Guimaraes y Christos Tzolis se incorporaron al equipo durante el mercado de verano, todavía no se ha realizado un fichaje importante para el centro de la defensa. Pese a que también se han estudiado alternativas como Konstantinos Mavropanos y Jacobo Ramón, la atención principal sigue centrada en Ezri Konsa.

Por su parte, el jugador todavía no exige activamente abandonar el Aston Villa, pese a que le quedan dos años de contrato. Debido a sus largas vacaciones posteriores al Mundial, se perdió el partido de la Supercopa de la UEFA. El entrenador del Aston Villa, Unai Emery, ya demostró durante el verano que está dispuesto a vender a sus jugadores importantes si recibe una oferta adecuada, al traspasar a Morgan Rogers al Chelsea, a Youri Tielemans al Manchester United y a Lucas Digne al PSG.

En la situación actual, la directiva del Arsenal tendrá que mejorar considerablemente su oferta inicial. El futuro del fichaje depende por completo de la decisión del Aston Villa. Si las partes no alcanzan un acuerdo, el club de Birmingham podría temer una futura caída del valor del jugador, lo que aumentaría las posibilidades de que el traspaso se concrete.

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