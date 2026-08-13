Un momento conmovedor: Ronaldo envía un emotivo mensaje de apoyo a Messi tras la muerte de su padre

La antigua y legendaria rivalidad que durante años marcó los terrenos de juego dio paso al respeto mutuo, la solidaridad y la humanidad en estos momentos difíciles y dolorosos. de Arabia Sauditadel club saudí Al-Nassr y de la selección portuguesa, Cristiano Ronaldo expresó sus condolencias y su apoyo a Lionel Messi, delantero del Inter Miami, quien publicó un mensaje en redes sociales tras la muerte de su padre.

«Leo, estoy contigo en estos momentos difíciles»

En la parte inferior del triste y emotivo mensaje que Lionel Messi escribió en memoria de su padre, Jorge Messi, Ronaldo dejó las siguientes palabras sinceras:

«Leo, te abrazo con fuerza a ti y a tus seres queridos en estos momentos tan difíciles. Te deseo mucha fuerza y paciencia a ti y a tu familia», escribió Ronaldo.

Este comentario captó rápidamente la atención de millones de aficionados y se convirtió en un símbolo del profundo respeto y afecto que se tienen dos de las mayores leyendas del mundo del deporte.

La muerte de Jorge Messi y los dramáticos acontecimientos del Mundial 2026

Cabe señalar que el padre de Lionel Messi, Jorge Messi, quien también fue su representante durante muchos años, falleció el 8 de agosto de 2026 a los 68 años, tras una grave y prolongada enfermedad. Su muerte fue confirmada en un hospital de Rosario, Argentina.

Durante el Mundial 2026, celebrado en el verano de este año, circularon informaciones sobre el grave deterioro de la salud de Jorge Messi. Durante la competición, Messi atravesó días muy difíciles a nivel emocional e incluso no pudo contener las lágrimas después de marcar un gol en uno de los partidos. Messi deseaba llegar a la final y dedicarle el trofeo a su padre, pero Argentina perdió ante España en la final y tuvo que conformarse con las medallas de plata.

Jorge Messi no solo fue un padre en quien Leo podía apoyarse, sino también el principal artífice y guía de su camino hacia convertirse en uno de los mejores futbolistas del mundo, al llevarlo a la academia del Barcelona a los 13 años.

Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus conocidos a través de Telegram u otras redes sociales.