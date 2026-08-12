Presentado el Google Pixel 11 Pro Fold: pantalla más brillante y cuerpo reforzado

Mientras el mercado de los smartphones plegables crece rápidamente en el mundo de la tecnología, Google presentó su próximo dispositivo insignia. Según ixbt.com, el nuevo Pixel 11 Pro Fold no ha experimentado cambios radicales en su aspecto frente a la generación anterior, pero sus capacidades internas y su diseño han mejorado considerablemente. El dispositivo busca ofrecer a los usuarios un cuerpo más resistente y pantallas de mayor calidad. Techcrunch.com lo da a conocer.

Cuerpo reforzado y nuevas soluciones de diseño

Los ingenieros de Google desarrollaron un sistema de bisagra completamente nuevo y más resistente para el modelo Pixel 11 Pro Fold de este año. Según la empresa, el nuevo smartphone plegable es más ligero y resistente que su predecesor. El grosor se redujo en 1 milímetro y el peso disminuyó aproximadamente 20 gramos, lo que mejora su comodidad para el uso diario.

Aunque el peso y el grosor del dispositivo se redujeron, este cambio afectó ligeramente a la capacidad de la batería. En concreto, la batería de 4,750 mA/soat del modelo del año pasado fue sustituida por una batería de 4,750 mA/soat. Aun así, cabe destacar que el dispositivo ahora admite carga inalámbrica de 25 W.

Pantallas más brillantes y cámaras avanzadas

Las capacidades de pantalla del smartphone mejoraron considerablemente. Según la empresa, la pantalla externa incorpora un panel Super Actua con un brillo máximo de 3,600 nit. En general, tanto la pantalla interna como la externa pueden ofrecer un brillo hasta un 20 % superior al de la versión anterior.

La calidad fotográfica tampoco se dejó de lado. El Pixel 11 Pro Fold incorpora un sensor actualizado de 48 megapíxeles, capaz de captar más luz y ofrecer imágenes detalladas en distintas condiciones de iluminación. Gracias al nuevo chip G6 Tensor y al procesador de imagen mejorado, el smartphone ahora permite tomar fotografías con un zoom digital de 30x, frente al 20x anterior.

El nuevo Pixel 11 Pro Fold estará disponible para los compradores en los colores Olive y Obsidian. El precio inicial de este avanzado dispositivo plegable es de 1,899 dólares estadounidenses, y busca consolidar su posición en el segmento premium con sus características distintivas.