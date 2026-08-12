Google presenta Pixel Tag, su dispositivo rival del Apple AirTag

La compañía Google presentó el nuevo gadget Google Pixel Tag durante el evento « Made by Google 2026 ». Diseñado para buscar y rastrear objetos personales, este localizador inteligente, cuyo precio parte de 29 dólares, pretende ser una alternativa sólida al popular Apple AirTag y amplía considerablemente las opciones de búsqueda para los usuarios de Android. Techcrunch.com informa .

Según ixbt.com, el nuevo dispositivo utiliza la red Google Find Hub, que conecta millones de gadgets con sistema operativo Android en todo el mundo. Este enfoque es similar al ecosistema Find My de Apple y permite localizar rápidamente objetos perdidos mediante una red global. Además, los usuarios pueden hacer sonar su Pixel Tag y determinar su ubicación directamente desde un smartphone o desde su reloj inteligente Pixel Watch.

Diseño y especificaciones técnicas

Por su apariencia y forma, Pixel Tag se diferencia notablemente de su principal rival, AirTag. Mientras que el gadget de Apple tiene un diseño pequeño y redondo, Google ha optado por una forma ovalada, alargada y más delgada. Según sus especificaciones técnicas, Pixel Tag mide 1,1 pulgadas de ancho, 1,8 pulgadas de alto y 0,2 pulgadas de grosor.

A modo de comparación, AirTag tiene un diámetro de 1,26 pulgadas y un grosor de 0,31 pulgadas. El peso de ambos es casi idéntico: con la batería incluida, Pixel Tag pesa 0,4 onzas, frente a las 0,39 onzas del dispositivo de Apple. Los dos gadgets cuentan con protección IP67 contra el agua y el polvo y pueden permanecer hasta 30 minutos bajo 1 metro de agua.

Funciones y fecha de lanzamiento

El dispositivo incorpora Bluetooth y tecnología Ultra Wideband para realizar búsquedas precisas, pero no dispone de módulo NFC. Un altavoz integrado en la carcasa facilita la búsqueda emitiendo sonido a corta distancia. Como fuente de alimentación, ambos dispositivos utilizan una pila de botón CR2032 reemplazable, con una duración aproximada de un año.

El accesorio está diseñado para sujetarse a llaves, bolsos y otros objetos de valor. Según la fuente, Google Pixel Tag saldrá a la venta a partir del 11 de noviembre de este año. Se prevé que su precio sea de 29 dólares por unidad y 99 dólares por un paquete de cuatro.