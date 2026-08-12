Google presenta Pixel Tag, su dispositivo rival del Apple AirTag

·1·Tecnología
Google presenta Pixel Tag, su dispositivo rival del Apple AirTag

La compañía Google presentó el nuevo gadget Google Pixel Tag durante el evento « Made by Google 2026 ». Diseñado para buscar y rastrear objetos personales, este localizador inteligente, cuyo precio parte de 29 dólares, pretende ser una alternativa sólida al popular Apple AirTag y amplía considerablemente las opciones de búsqueda para los usuarios de Android. Techcrunch.com informa .

Según ixbt.com, el nuevo dispositivo utiliza la red Google Find Hub, que conecta millones de gadgets con sistema operativo Android en todo el mundo. Este enfoque es similar al ecosistema Find My de Apple y permite localizar rápidamente objetos perdidos mediante una red global. Además, los usuarios pueden hacer sonar su Pixel Tag y determinar su ubicación directamente desde un smartphone o desde su reloj inteligente Pixel Watch.

Diseño y especificaciones técnicas

Por su apariencia y forma, Pixel Tag se diferencia notablemente de su principal rival, AirTag. Mientras que el gadget de Apple tiene un diseño pequeño y redondo, Google ha optado por una forma ovalada, alargada y más delgada. Según sus especificaciones técnicas, Pixel Tag mide 1,1 pulgadas de ancho, 1,8 pulgadas de alto y 0,2 pulgadas de grosor.

A modo de comparación, AirTag tiene un diámetro de 1,26 pulgadas y un grosor de 0,31 pulgadas. El peso de ambos es casi idéntico: con la batería incluida, Pixel Tag pesa 0,4 onzas, frente a las 0,39 onzas del dispositivo de Apple. Los dos gadgets cuentan con protección IP67 contra el agua y el polvo y pueden permanecer hasta 30 minutos bajo 1 metro de agua.

Funciones y fecha de lanzamiento

El dispositivo incorpora Bluetooth y tecnología Ultra Wideband para realizar búsquedas precisas, pero no dispone de módulo NFC. Un altavoz integrado en la carcasa facilita la búsqueda emitiendo sonido a corta distancia. Como fuente de alimentación, ambos dispositivos utilizan una pila de botón CR2032 reemplazable, con una duración aproximada de un año.

El accesorio está diseñado para sujetarse a llaves, bolsos y otros objetos de valor. Según la fuente, Google Pixel Tag saldrá a la venta a partir del 11 de noviembre de este año. Se prevé que su precio sea de 29 dólares por unidad y 99 dólares por un paquete de cuatro.

GooglePixel TagAirTagTecnologíaGadgets
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

DapuStor presenta un SSD de 512 TBDapuStor presenta un SSD de 512 TBAyer, 22:59Seguridad de la inteligencia artificial: los expertos defienden los modelos de código abiertoSeguridad de la inteligencia artificial: los expertos defienden los modelos de código abiertoAyer, 22:55Thrive Holdings, respaldada por OpenAI, recauda 2.000 millones de dólares para implementar IAThrive Holdings, respaldada por OpenAI, recauda 2.000 millones de dólares para implementar IAAyer, 22:51Smartphone iQOO Z11: batería de 7050 mA•ch y funciones de inteligencia artificialSmartphone iQOO Z11: batería de 7050 mA•ch y funciones de inteligencia artificialAyer, 22:26La startup Lovable recauda 400 millones de dólares con una valoración de 13.300 millonesLa startup Lovable recauda 400 millones de dólares con una valoración de 13.300 millonesAyer, 22:20Uber Freight abre una investigación por un ciberataque y una filtración de datosUber Freight abre una investigación por un ciberataque y una filtración de datosAyer, 22:20
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Primeros detalles sobre la serie Samsung Galaxy S27: La compañía trabaja en un «Nuevo milagro»
Primeros detalles sobre la serie Samsung Galaxy S27: La compañía trabaja en un «Nuevo milagro»
Tesla presenta una nueva bicicleta de equilibrio para niños
Tesla presenta una nueva bicicleta de equilibrio para niños