La multa de 24 millones de dólares de Grubhub llegó a los usuarios

La Federal Trade Commission (FTC) de Estados Unidos anunció que las indemnizaciones, por un total de 23,8 millones de dólares, reunidas en el marco de su demanda contra Grubhub, uno de los principales servicios de entrega de comida, han comenzado a distribuirse entre consumidores y repartidores. Según ixbt.com, estos fondos se están entregando a más de 640 000 personas perjudicadas por las prácticas engañosas de la empresa y la presentación incorrecta de los ingresos de los trabajadores. Techcrunch.com informa de ello.

Estos pagos económicos son la continuación lógica del amplio proceso judicial iniciado en diciembre de 2024 contra Grubhub por la FTC y la Fiscalía General de Illinois. Las autoridades criticaron duramente la difusión de información falsa y engañosa sobre los ingresos potenciales de los repartidores, la limitación del acceso de los clientes a sus cuentas y fondos y, sobre todo, la inclusión de restaurantes en la plataforma sin autorización.

Restaurantes no autorizados y prácticas publicitarias engañosas

La investigación reveló que Grubhub había publicado sin autorización los nombres de unos 325 000 establecimientos que no colaboraban con la empresa, con el objetivo de mostrar artificialmente una plataforma más grande. La compañía se negó a cumplir las solicitudes legítimas de esos restaurantes para retirar sus páginas y, en su lugar, intentó obligarlos a firmar contratos de colaboración de pago.

Según las condiciones del acuerdo, Grubhub tuvo que cambiar radicalmente sus prácticas. A partir de ahora, la empresa deberá ser más transparente al publicar los ingresos estimados de los repartidores, permitir que los clientes restablezcan sus cuentas o presenten una reclamación cuando se restrinja su acceso y obtener el consentimiento explícito de cualquier restaurante antes de asociarse con él.

Problemas generalizados en el mercado de la entrega

Este caso volvió a centrar la atención pública en las actividades de los grandes actores del mercado de la entrega en línea. Se supo que, un mes antes de este episodio, un tribunal federal también había aprobado otro acuerdo de casi 25 millones de dólares para proteger los intereses de unos 60 000 repartidores de Grubhub en California.

Actualmente, Grubhub no es la única empresa afectada: otras grandes plataformas de entrega también afrontan investigaciones exhaustivas y reclamaciones legales. En el pasado, DoorDash fue criticada por los salarios y las condiciones de sus repartidores, mientras que Uber Eats tuvo numerosos problemas debido a los cargos excesivos a los clientes y a disputas con los restaurantes.