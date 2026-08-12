El creador de Devin, basado en IA, se prepara para captar inversión con una valoración de 40.000 millones de dólares

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El creador de Devin, basado en IA, se prepara para captar inversión con una valoración de 40.000 millones de dólares

La startup Cognition, especializada en automatizar procesos de programación mediante inteligencia artificial, ha iniciado negociaciones para aumentar considerablemente su valoración en una nueva ronda de financiación. Según Bloomberg, la empresa planea captar importantes inversiones con una valoración de al menos 40.000 millones de dólares. Su objetivo es alcanzar esa cifra logrando un ritmo de ingresos anualizados (ARR) de 1.000 millones de dólares. Techcrunch.com informa de ello.

Esta perspectiva de financiación supondría otro enorme salto adelante para Cognition. En mayo de este mismo año, la empresa había captado 1.000 millones de dólares con una valoración de 26.000 millones de dólares. Solo tres meses después, sus indicadores financieros han crecido de forma significativa y el interés de los inversores parece haber aumentado aún más.

Las capacidades de Devin y la demanda empresarial

El principal producto de la empresa, el agente de inteligencia artificial Devin, se ha popularizado rápidamente entre los desarrolladores. Scott Wu, director de Cognition, confirmó anteriormente en una entrevista con TechCrunch que los clientes empresariales han aumentado el uso de las capacidades de Devin un promedio del 50 % cada mes durante los últimos seis meses. En mayo se informó de que el ritmo anualizado de ingresos de la empresa ascendía a 492 millones de dólares.

Los expertos señalan que Devin no está diseñado para sustituir a las personas, sino para realizar tareas rutinarias y tediosas. A menudo se encarga de trabajos largos y laboriosos que los desarrolladores suelen evitar, como actualizar software obsoleto o trasladar aplicaciones de una plataforma a otra. Esta es también una de las razones por las que las empresas están adoptando activamente esta tecnología.

Clientes famosos y perspectivas de futuro

Actualmente, los servicios de Cognition son utilizados por algunas de las principales empresas y organizaciones del mundo. Entre sus clientes se encuentran grandes marcas como Mercedes-Benz, NASA y Goldman Sachs. Esto demuestra que el agente de inteligencia artificial se está convirtiendo en una herramienta importante no solo para las startups, sino también para las grandes industrias a escala mundial.

El propio Scott Wu es conocido como uno de los jóvenes prodigios de la programación. Los ambiciosos objetivos de la empresa indican que el papel de la inteligencia artificial continúa consolidándose en el mercado tecnológico. Alcanzar una valoración de 40.000 millones de dólares podría convertir a Cognition en uno de los proyectos privados más valiosos de la industria de la inteligencia artificial.

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Abror Shuhratov
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