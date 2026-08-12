DapuStor presenta un SSD de 512 TB

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DapuStor presenta un SSD de 512 TB

Se ha registrado un importante avance en el mercado de las tecnologías de procesamiento y almacenamiento de datos. Según Ixbt.com, durante la cumbre FMS 2026 celebrada a principios de agosto, DapuStor presentó al público su innovador SSD R6060 con una capacidad de 512 TB. Este dispositivo de enorme capacidad está diseñado para centros de datos modernos y sistemas empresariales que requieren un amplio espacio de almacenamiento, y establece nuevos estándares en el sector. Ixbt.com informa de ello.

El dispositivo de nueva generación es compatible con las interfaces y los protocolos más recientes. Según los informes, el modelo DapuStor R6060 funciona con la interfaz PCIe Gen5 y el protocolo NVMe 2.0. Esto aumenta considerablemente la velocidad de transferencia y la eficiencia del sistema, garantizando un funcionamiento estable incluso bajo las cargas más exigentes.

Arquitectura técnica y formato compacto

En cuanto a su aspecto y diseño, este SSD utiliza el formato EDSFF E2 y mide 200 × 76 × 9,5 mm. Integrar 512 TB de datos en un chasis tan compacto supuso un gran desafío para los ingenieros. La construcción del dispositivo permite instalar 64 o más módulos de memoria flash NAND, lo que eleva la densidad de los componentes a un nivel sin precedentes.

El hardware del dispositivo también ha sido diseñado con gran precisión. El modelo R6060 se basa en el controlador DP800 PCIe Gen5, desarrollado especialmente por Dpco Microelectronics, y en memoria NAND 3D eQLC. Estas tecnologías avanzadas garantizan un alto rendimiento y una larga vida útil de la memoria.

Tecnologías avanzadas y perspectivas de futuro

Según los expertos, el nuevo SSD utiliza enfoques modernos para gestionar el almacenamiento. En particular, es compatible con la tecnología FDP (Flexible Data Placement). Esta función optimiza la colocación de los datos en el disco, reduce el desgaste de la memoria y mejora aún más el rendimiento general.

Cabe recordar que DapuStor ya era conocida por sus dispositivos de gran capacidad. Sin embargo, antes de presentar la versión de 512 TB, la capacidad máxima del modelo R6060 en otros formatos estaba limitada a 256 TB. Este aumento del doble permitirá a las grandes empresas optimizar considerablemente sus costes de servidores en el futuro.

DapuStorSSDPCIe Gen5TecnologíasAlmacenamiento
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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