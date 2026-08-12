Dušan Vlahović ficha por Beşiktaş por sorpresa

Se ha concretado un fichaje que ha sacudido al fútbol europeo: el delantero serbio Dušan Vlahović, tras dejar la Juventus de Turín, llegó a un acuerdo con el club turco Beşiktaş como agente libre. Según Goal.com, este movimiento se convirtió en uno de los acontecimientos más sonados del mercado de verano y mostró claramente las serias intenciones del club de Estambul de recuperar el liderato del campeonato nacional. Según Goal.com informa .

Según las informaciones, el contrato del delantero de 26 años con la Juventus llegó a su fin, por lo que se convirtió oficialmente en agente libre. El martes, el club de Estambul confirmó que mantenía negociaciones oficiales con el futbolista. El traslado de Vlahović a Turquía vuelve a confirmar el crecimiento del nivel de la Süper Lig y que este campeonato se ha convertido en un destino atractivo incluso para los principales futbolistas europeos.

La llegada de estrellas europeas y las ambiciones de Beşiktaş

El fichaje de Dušan Vlahović se produce en un contexto de llegada masiva de futbolistas estrella a la Süper Lig turca en los últimos tiempos. Romelu Lukaku y Mason Greenwood se habían incorporado anteriormente al Fenerbahçe, mientras que se informó del traspaso de Mohamed Salah al Trabzonspor. Ahora, Beşiktaş también ha incorporado a un delantero que en su día fue valorado en una cifra cercana a los nueve dígitos.

Cabe recordar que, al principio de su carrera, el internacional serbio despertó un gran interés entre clubes de la Premier League, incluido el Arsenal. Sin embargo, en aquel momento eligió Turín. Su actual fichaje le brinda la oportunidad de recuperar su mejor estado de forma y convertirse en la principal referencia ofensiva de su equipo en las competiciones europeas.

Las lesiones y el balance de su etapa en Turín

Aunque la etapa de Vlahović en la Juventus comenzó de forma productiva, los últimos periodos fueron algo más complicados. Durante cuatro temporadas y media con la camiseta bianconera, el delantero marcó 68 goles en total. Sin embargo, la pasada campaña fue difícil para él debido a problemas físicos.

Se perdió más de tres meses, de diciembre a marzo, por una lesión recurrente en los aductores y solo disputó 23 partidos en todas las competiciones. Aun así, en la temporada en la que la Juventus terminó sexta en la Serie A, Vlahović marcó 10 goles y dio 2 asistencias. La directiva de Beşiktaş espera que el nuevo entorno y el enfoque médico ayuden al delantero a recuperar su anterior gran estado de forma.