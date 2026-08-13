El fichaje bomba del Beşiktaş: ¡Dušan Vlahović ya es oficialmente jugador en Turquía!

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El fichaje bomba del Beşiktaş: ¡Dušan Vlahović ya es oficialmente jugador en Turquía!

La Süper Lig turca y el mercado europeo de fichajes han sido testigos de otro acuerdo sonado. El Beşiktaş de Estambul anunció oficialmente que había cerrado con éxito las negociaciones con el famoso delantero serbio Dušan Vlahović (Dušan Vlahović) y que lo había incorporado a su plantilla.

Contrato de tres años y una estrella fichada gratis

El talentoso delantero de 26 años se encontraba como agente libre tras finalizar su contrato con la Juventus. Pese al interés de varios grandes clubes europeos, la directiva del conjunto estambulita actuó con mayor rapidez para fichar a la estrella serbia.

Anteriormente, se había informado de que ambas partes habían alcanzado un acuerdo de principio sobre las condiciones de un contrato de tres años . Ahora, el acuerdo ha sido confirmado oficialmente.

Las estadísticas y la trayectoria de Vlahović

La temporada pasada, Dušan Vlahović disputó 19 partidos de Serie A con la Juventus, en los que marcó 7 goles y dio 1 asistencia.

El delantero serbio de 26 años se convirtió paso a paso en uno de los atacantes más destacados del fútbol mundial:

  • Comenzó su carrera en el legendario club serbio Partizan ;

  • En el club italiano Fiorentina , mostró sus verdaderas cualidades goleadoras y atrajo la atención de los grandes de Europa;

  • En el club turinés Juventus , jugó como delantero titular.

Este fichaje del Beşiktaş demuestra que el club de Estambul aspira a grandes objetivos en la nueva temporada, tanto en el campeonato nacional como en las competiciones europeas.

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Shuhrat Razzakov
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