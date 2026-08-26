Xiaomi presenta su primer televisor RGB-Mini LED

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Xiaomi presenta su primer televisor RGB-Mini LED

Xiaomi ha dado un paso importante en el mercado tecnológico al anunciar el inicio de las preventas en China de su nuevo dispositivo insignia, el TV S Pro RGB-Mini LED 2027 Supreme Edition. Según ixbt.com, este dispositivo es el primero en la historia de la compañía en utilizar la tecnología de iluminación RGB-Mini LED, cuya principal ventaja es ofrecer una reproducción de color mucho más precisa en comparación con los modelos Mini LED convencionales. Así lo informa Ixbt.com informa .

El nuevo televisor se ofrece a los compradores en cuatro versiones diferentes. Los clientes pueden elegir entre diagonales de pantalla de 65, 75, 85 y 98 pulgadas. Los precios de estos dispositivos insignia se han fijado según el tamaño de la pantalla, siendo de 9 799, 11 199, 13 499 y 17 999 yuanes respectivamente.

Especificaciones tecnológicas

La característica principal e innovadora de este televisor es su tecnología RGB-Mini LED. En los televisores Mini LED tradicionales, la retroiluminación suele generar luz blanca, y luego los colores se forman mediante puntos cuánticos u otros materiales ópticos. En el sistema RGB-Mini LED, se utilizan diodos emisores de luz rojos, verdes y azules por separado, y el color es generado directamente por la propia fuente de luz.

Este enfoque permite un control más preciso de los tonos y tiene el potencial de ampliar significativamente la cobertura de color. Sin embargo, Xiaomi aún mantiene en secreto varias especificaciones técnicas importantes del nuevo televisor. En particular, aún no se han revelado datos sobre el número de zonas de atenuación local, el nivel de brillo máximo, la gama de colores, la resolución de la pantalla y la frecuencia de actualización.

Condiciones de venta y bonificaciones

Según los planes anunciados por la empresa, las ventas oficiales de este televisor insignia comenzarán el 2 de septiembre de este año. Xiaomi también ofrece promociones especiales para los clientes que realicen una preventa.

En particular, los compradores que realicen la preventa recibirán como regalo un sistema acústico inalámbrico llamado TV Speaker 3.1, valorado en 1 499 yuanes. Además, los primeros 188 clientes en realizar el pedido obtendrán una suscripción VIP de tres meses al servicio Xiaomi Video.

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Abror Shuhratov
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