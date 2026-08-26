Revelados los primeros renders y características del flagship Samsung Galaxy S27

La información sobre los futuros dispositivos insignia de Samsung comienza a filtrarse en Internet. Tras la reciente filtración del diseño del Galaxy S27 Ultra, y según ixbt.com, se han publicado renders de alta calidad y especificaciones técnicas de la versión básica, el smartphone Samsung Galaxy S27. Manteniendo las tradiciones de la generación anterior, se espera que el dispositivo experimente cambios internos significativos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información difundida, el nuevo Galaxy S27 será casi idéntico al Galaxy S26 en términos de apariencia. Mientras que se espera que la versión «Ultra» tenga un bloque de cámara radicalmente cambiado, el modelo base conservará el módulo de cámara principal con una disposición vertical tradicional. Esta estabilidad en el diseño garantiza la comodidad familiar para los fans de la marca.

Dimensiones del smartphone y pantalla compacta

Se espera que las dimensiones del dispositivo sean de 149,75 x 71,88 x 7,25 mm. A modo de comparación, el modelo Galaxy S26 del año pasado medía 149,6 x 71,7 x 7,2 mm. Estas cifras muestran que las dimensiones de ambas generaciones son prácticamente idénticas.

La pantalla del smartphone también sigue siendo compacta en comparación con los grandes dispositivos del mercado actual: su diagonal es de 6,3 pulgadas. Estas dimensiones hacen que el dispositivo sea cómodo de sostener y ofrecen una mayor comodidad para el uso diario.

Cámara e innovaciones técnicas

Aunque los cambios externos no son visibles, se esperan importantes innovaciones técnicas. Anteriormente, se informó que Samsung estaba probando un sensor Sony como sensor principal. Si la empresa elige esta opción, sería la primera vez en cinco años que abandona su sensor ISOCELL en el modelo base. Esto tendrá un impacto significativo en la calidad y el carácter de las fotos.

También se supone que el flagship Galaxy S27 estará equipado con el procesador Exynos 2700. Según datos de Samsung, este nuevo chip es más rápido que los futuros procesadores de Qualcomm. Se espera que el dispositivo cuente con 12 GB de RAM y una batería de 4900 mAh de capacidad.

La presentación oficial de la nueva línea de flagships Galaxy S27 está prevista para enero o febrero de 2027. Hasta entonces, se espera que se aclaren otros detalles y especificaciones técnicas del dispositivo.