El smartphone Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max probado con una batería de 10 000 mAh

Según la reconocida publicación ixbt.com, el recientemente presentado smartphone Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max ha superado sus primeras pruebas y se han publicado los resultados de su capacidad de batería. Aunque el modelo ha llamado la atención por su enorme batería, mostró resultados algo inesperados en cuanto a autonomía. Esto es lo que informa Ixbt.com informa .

Se sabe que el nuevo dispositivo viene equipado, según la versión, con una batería de 10 000 mAh o 9210 mAh. Los expertos probaron la versión con la batería más grande durante el proceso de evaluación y los resultados generaron diversos debates entre los entusiastas de la tecnología.

Autonomía y capacidades de carga

En las pruebas realizadas por GSM Arena, el modelo Redmi Note 17 Pro Max demostró ser capaz de funcionar activamente durante 22 horas y 31 minutos. Aunque este es un resultado muy alto, el smartphone quedó por detrás de algunos competidores en el mercado.

En particular, el modelo Poco X8 Pro Max, con una batería más pequeña de 8500 mAh, obtuvo un resultado de 25 horas y 21 minutos en pruebas anteriores, superando al nuevo buque insignia de mayor batería. No obstante, el Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max demostró en la práctica ser extremadamente resistente para el uso diario.

En concreto, el dispositivo puede mantener la carga durante más de 64 horas en modo de llamada y cerca de 38 horas durante la reproducción continua de películas. Además, gracias a la tecnología de carga de 100 W, es posible cargar la batería al 52 % en solo media hora y alcanzar la carga completa en apenas una hora.

Características principales y desventajas del dispositivo

Los expertos también prestaron especial atención a otros aspectos del smartphone. En particular, se destacó que el rendimiento es algo moderado en relación con su precio elevado, mientras que la calidad de la pantalla es de alto nivel.

También se señaló que la calidad de fotos y videos es buena a pesar de los sensores de nivel básico. Sin embargo, el peso de 230 gramos del dispositivo podría resultar incómodo para algunos usuarios: la batería gigante hace que el smartphone sea considerablemente pesado.