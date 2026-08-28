El servicio Igromir de Yandex se lanza en más de 2,6 millones de televisores

El servicio de juegos en la nube « Igromir » de Yandex amplía su alcance y ya está disponible para su uso en más de 2,6 millones de televisores a través de la aplicación « Kinopoisk ». Según ixbt.com, los usuarios ahora tienen la posibilidad de ejecutar los juegos de PC más populares directamente en la pantalla del televisor, sin necesidad de consolas especiales. Así lo informa Ixbt.com .

Actualmente, esta capacidad abarca dispositivos de más de cincuenta marcas populares como Tuvio, Digma, DEXP y BBK. El requisito principal es que el televisor funcione con el sistema operativo YaOS y sea compatible con la versión correspondiente de la aplicación.

Uso cómodo y equipamiento

Para iniciar el proceso de juego, el usuario solo necesita conectar un mando compatible al televisor y vincular su cuenta personal de Steam. El servicio funciona perfectamente con mandos de Xbox y PlayStation, así como con la mayoría de los dispositivos de control diseñados para PC y dispositivos Android.

Si el usuario no dispone de un mando compatible, puede pedirlo fácilmente a través de « Yandex Market » o « Yandex Lavka ». En Moscú y San Petersburgo, algunos modelos se entregan incluso en 60 minutos.

Amplio catálogo y condiciones de pago

El catálogo de juegos del servicio « Igromir » incluye más de 250 proyectos de las bibliotecas de Steam, Epic Games y « Lesta Games ». Entre ellos, se pueden encontrar títulos populares como Assassin’s Creed Black Flag, Gothic 1 Remake, 007 First Light, Crimson Desert y Marvel Rivals.

No es obligatorio tener una suscripción a « Yandex Plus » para utilizar el servicio, ya que el sistema funciona mediante pago por horas. Al mismo tiempo, los suscriptores pueden canjear sus puntos acumulados por minutos de juego adicionales.

Futuro tecnológico y planes

La tecnología en la nube ejecuta el juego en un servidor remoto y transmite la imagen lista a la pantalla del televisor, mientras que los comandos enviados a través del mando se devuelven. Este enfoque permite disfrutar de juegos con gráficos pesados independientemente de las capacidades técnicas del dispositivo.

Según los expertos, está previsto añadir el servicio « Igromir » a la aplicación « Kinopoisk » en televisores basados en Android TV para finales de 2026. Se espera que esto amplíe aún más la audiencia del servicio.